Magyar amatőr csillagász készített felvételt a James Webb űrtávcsőről

Egy zalaegerszegi amatőr csillagász, Mezei Balázs számolt be elsőként arról, hogy Magyarországról is megfigyelhető minden idők legdrágább és legfejlettebb űrteleszkópja, a december 25-én fellőtt James Webb űrtávcső (JWST). Az alábbi képen pirossal bekarikázva látható az eszköz, de lejjebb mozgás közben is megtekinthető.

Fotó: Mezei Balázs, VCSE

Mivel a NASA az indítás óta óránkénti bontásban közli a JWST égi koordinátáit, a csillagászok bárhonnan megkereshetik, hol lesz látható a teleszkóp a megadott időben.

Amikor Mezei Balázs az otthonából, saját távcsövével rögzítette az űrtávcső elhaladását, az éppen az Orion csillagképben járt – az azonosítást Mezeitől függetlenül Csizmadia Szilárd csillagász, a Német Lég- és Űrkutatási Központ munkatársa is megerősítette. A felvételsorozat 5 darab kétperces kép összefűzésével készült, amelyeket 2022. január 1-én, 22.50 és 23.03 között rögzített Mezei kamerája.

Gif: Mezei Balázs, VCSE

A hírt közlő, szintén zalaegerszegi Vega Csillagászati Egyesület, amely saját távvezérelt csillagvizsgálóval rendelkezik, szilveszterkor már megkísérelte a James Webb észlelését, de a leszálló köd, a felhők és a tűzijátékok akkor még zavarták a képet.

A máig üzemelő Hubble-űrtávcső trónörökösének tartott, 10 milliárd dolláros infravörös űrteleszkóp célja, hogy feltárja a legkorábbi galaxisok születését, és a saját galaxisunkban más csillagok körül keringő, Földhöz hasonló bolygók légkörét. A JWST éppen a Földtől 1,5 millió kilométerre, az L 2 Lagrange-pontnak nevezett régióba tart, amely a Naptól nézve a Föld átellenes pontján, tőlünk a Holdnál messzebb található.

Frissítés: A cikk megjelenése után olvasónk jelezte, hogy egy zárt Facebook-csoportban már december 29-én hírt adtak egy magyar észlelésről. Eszerint Bánfalvy Zoltánnak Újpesten már aznap este sikerült felvételt készítenie a James Webbről.

