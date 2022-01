Elon Musk rakétája márciusban eltrafálja a Holdat

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Márciusban csapódik be a Holdba Elon Musk rakétája, a 2015-ben fellőtt Falcon-9, amely hét éve irányíthatatlanul sodródik az űrben. Pánikra nincs semmi ok, a Hold nagyjából sértetlenül megússza a találkozást, a közelben tartózkodó amerikai és indiai műholdak viszont akár profitálhatnak is az ütközésből, hiszen azonnal megfigyelhetik, hogy mi történik, ha egy négytonnás szemétdarab eltalálja az égitestet.

A rakéta második fázisa várhatóan március negyedikén éri el a Hold felszínét, de hogy pontosan hol, az még bizonytalan. Bill Gray, a földközeli objektumokat megfigyelő Guide program megalkotója szerint az időpont nagyjából világos, a helyszínt viszont a Nap sugárzása is befolyásolhatja, hogy pontosan mennyire, arra az eddigi modellek még nem adtak választ. A pontos helyszín meghatározásában a rakéta alakja sem segít: mióta sodródik az űrben, ide-oda forog, így még nehezebb megmondani, hogy a napsugárzás merre mozdítja majd el a pályáját.

Az első holdkarambol

Gray szerint korábban még nem történt olyasmi, hogy egy ember alkotta tárgy véletlenül trafálja el a Holdat, igaz, direkt sem sikerült még olyan sokszor. Rakétatalálat viszont már érte az égitestet: 2009-ben a NASA az LCROSS-misszióban szándékosan irányított oda egy elhasznált rakétát, hogy a becsapódás hatásait vizsgálja, de a kutatók a mostani találattól is értékes adatokat várnak.

A Falcon-9 várhatóan 2,58 km/s sebességgel érkezik majd a Holdra, és nem ver fel majd túl nagy port. Az optimistább megfigyelők közé tartozik Eric Berger meteorológus, aki szerint a Hold felszíne alatt feltáruló látvány értékes adatokkal szolgálhat a tudomány számára, Jonathan McDowell, a Harvard asztrofizikusa szerint viszont nem lesz itt semmi különösebb látnivaló, bár kétségtelenül érdekes eseményről van szó.

A rakétát Floridából lőtték fel 2015 februárjában, és egy időjárási műholdat juttattak fel vele az űrbe, de miután kifogyott az üzemanyagból, nem tudott visszatérni a Földre, azóta szabadon sodródik.

