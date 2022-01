Új befejezést kapott Kínában a Harcosok klubja

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Az anarchia sem volt elég a kínai cenzorgépezet megállításához: a Harcosok klubja végét, amikor Tyler Durden Káoszbrigádja elszabadítja a káoszt, és felrobbantja az üzleti világ szívét jelentő New York-i toronyházakat, soknak bizonyult a hatalom számára, ezért aztán egy az egyben kivágták a film végét.

Mégsem lehetett csak úgy vége, mint a botnak, ezért egy szöveges üzenettel magyarázták meg, hogy mi történt, miután Edward Norton karaktere feljutott a szintén robbanószerekkel telepakolt toronyház tetejére, a cenzorok mindenkit megnyugtattak, hogy a fejlövéssel küszködő főhőst a hatóságok ellátták, és egy diliházban tölti azóta az életét.

A magyarázat szerint 2012-re Tyler Durden, akit Norton alakít, még jobban is lett, így teljes a siker. A film története szerint Norton és a Brad Pitt által alakított Tyler ugyan egy és ugyanaz a személy, de a visszahúzódó, félénk Norton, akinek a filmben még saját neve sincs, egy sor olyan dologra nem alkalmas, amire a nagyszájú alteregója igen, például verekedni sem tud. Egy hirtelen ötlettől vezérelve létrehoznak egy klubot, ahol felnőtt férfiak (mások mellett a nemrég elhunyt Meat Loaf vagy Jared Leto) összeverhetik egymást, majd ebből nő ki a Káoszbrigád, az az osztag, ami először vicces módon hergeli a fogyasztói társadalmat, majd terroregységgé alakul, az ő munkájuk az a bankok elleni összehangolt akció, amivel a film zárul: felrobbantják a bankokat.

Kiherélték a harcosokat

Bár nem ritka, hogy a kínai cenzúra megvágja a filmeket, a nézők nem örültek a beavatkozásnak. A Tencent Netflixén a hétvégén egymást érték a mérges bejegyzések („ennél felháborítóbb dolog még nem történt a mozitörténetben”), a kínai IMDBn, a Doubanon pedig szintén többen rosszallásukat fejezték ki a film kiherélése miatt. A CNN megkeresésére a kínai kiberadminisztráció, ami az ottani online felületeket felügyeli, nem válaszolt.

Nem véletlen, hogy kiakadtak a film rajongói, ugyanis a Harcosok klubját korábban már csonkítatlanul is bemutatták Kínában, először 2006-ban, a Sanghaji Nemzetközi Filmfesztiválon, majd ugyanitt kilenc évvel később, ekkor még valószínűleg szerepelhettek benne a most kivágott jelenetek is, az egyik Doubanos kommentelő legalábbis nosztalgikusan emlékezik meg a film fináléjáról.

Annak, akinek nem volt meg a film vége, illetve nem ismeri a kiváló Pixies zenekart, illetve azoknak, akik Kínában nézték volna meg a filmet, itt a vége:

Annak pedig, aki mégis a kínai verzióra kíváncsi, itt egy screenshot a Tencentről:

Nincs itt semmi látnivaló

