Elon Musk űrszemete március elején belerobbanhat a Holdba és új krátert üthet rajta

Egyre biztosabbnak tűnik, hogy a sokak által istenített, mások által viszont vég nélkül kritizált amerikai milliárdos, Elon Musk terve sikerülhet: örökre nyomot hagyhat az univerzumban. Nem biztos, hogy így tervezte, de az ő vitatható érdeme lehet a Hold felszínén az első véletlenül ütött mesterséges kráter keletkezése.

Musk űrfelderítésre és hosszabb távon az első emberi űrkolóniák létrehozására megalapított cége, a SpaceX még 2015-ben lőtt ki egy Falcon-9 űrrakétát, amely az eredeti küldetése szerint a NASA Deep Space Climate Observatory nevű műholdját szállította, a Holdtól négyszeres távolságra. Csakhogy a rakéta kifogyott az üzemanyagból, így sem a kritikus Lagrange-pontot nem tudta átlépni, de már nem tudott visszatérni a Földre sem. Azóta is a Nap, a Hold és a Föld gravitációs játékának kitéve repked össze-vissza a világűrben, a többi űrszeméttel együtt.

Az elszabadult rakéta jónéhány emberek által a világűr földközeli régióiba juttatott objektumhoz hasonlóan el-eltűnt szem elől az utóbbi hét évben, de egy szoftverfejlesztő, Bill Gray, aki az űrszemét útját figyelő programot alkotott, nemrégiben kiszúrta a hét éve kószáló rakétát, amely január 5-én még csak vészesen megközelítette a Holdat, Gray számításai szerint azonban március 4-én már nem fogja elkerülni az ütközést, és a Hold túlsó, a Földről nem látható oldalába fog csapódni.

Az ügyben megszólaló asztronómusok szerint a négytonnás rakéta nemigen fog túl nagy kárt okozni a Holdban, sőt, a kutatók szerint az ütközésnek még tudományos haszna is lehet, mert segíthet megérteni a holdkráterek formálódásának és a holdpólusokon található jég formálódásának a mechanizmusát. Mások inkább arra figyelmeztetnek, hogy a Föld körül egyre nagyobb mennyiségben keletkező űrszemét több szempontból is rejtett veszélyeket hordozhat a jövőben. Mint azt a Falcon-9 példája is illusztrálja, simán szétzúzhat például egy dollármilliárdokból a Holdra telepített jövőbeli bázist.

