Ez a négy biológiai tényező lehet az oka a hosszú covid kialakulásának

Továbbra is rengeteg a megválaszolatlan kérdés a hosszú covid szindróma körül, de az egyik legnagyobb rejtély, hogy kik azok, akiknek szervezete hajlamosabb produkálni a betegség fizikai, neurológiai és kognitív tüneteit, köztük a légzési nehézségeket, a krónikus fáradtságot és a tompult tudatállapotot, akár hónapokig is. Egy amerikai kutatócsoport 209 koronavírusos beteg útját követte 2-3 hónapig, és végül négy olyan biológiai tényezőt azonosított, amelyeket ha a koronavírus-fertőzés korai időszakában észleltek, korreláltak a hetekkel később is tartósan meglévő tünetek fokozott kockázatával. Az eredményeket 457 egészséges alanyból álló kontrollcsoporttal vetették össze, és a héten a Cell folyóiratban publikálták.



A Washingtoni Egyetem, a seattle-i Rendszerbiológiai Intézet, a seattle-i Svéd Orvosi Központ és több más kutatóközpont csoportja által azonosított egyik tényező a vírusterhelés indikátora, vagyis a fertőzés korai szakaszában a vérben megtalálható koronavírus-RNS szintje.

A második - és egyben a kutatók szerint legfontosabb - bizonyos autoantitestek jelenléte, vagyis olyan fehérjéké, amelyek a szervezetben lévő egészséges szövetek ellen fordulnak. Ez történik az olyan betegségeknél is, mint a lupusz és a reumás ízületi gyulladás. Sőt az is kiderült, hogy azoknál a betegeknél, ahol magasabb volt az autoantitestek szintje, alacsonyabbnak bizonyult a koronavírus elleni antitestszint, és emiatt magasabb lehet náluk az újrafertőződés kockázata.

A harmadik faktor az Epstein–Barr-vírus vagy humán herpeszvírus 4, ami a legtöbb embert gyakran már fiatal korában megfertőzi, majd lappangó állapotban a szervezetben marad. Ez a koronavírus hatására újra aktiválódhat, ami a kutatók szerint azért is plauzibilis, mert az Epstein–Barr-vírus olyan betegségekkel hozható kapcsolatba, mint a krónikus fáradtság szindróma vagy a sclerosis multiplex.

Végül negyedik tényezőként a kettes típusú cukorbetegséget nevezték meg a tanulmány szerzői, hozzátették azonban, hogy érdemes tovább vizsgálni a jelenséget, mert a nagyobb számú beteget bevonó kutatásokból kiderülhet, hogy a cukorbetegség csak egy a hosszú covid kockázatát növelő kórképek közül.

Hosszú covid szindrómában szenvedő páciensek légzési tréningje a németországi Teutoburger Wald Klinikán egy fizioterapeutával 2022. január 21-én Fotó: FRISO GENTSCH/dpa Picture-Alliance via AFP

Jelentős korai vírusterhelés és autoantitestek

A kutatók szerint a hosszú covid és ezek között a tényezők között a betegség súlyosságától függetlenül fennállt a kapcsolat, és az eredményeik hozzásegíthetik az orvosokat a hosszú covid kezeléséhez, vagy akár megelőzéséhez is. Mivel például a jelentős korai vírusterhelés gyakran meghatározó tényezőnek bizonyul a hosszú covid kialakulásakor, a diagnózis megállapítása után beadott antivirális szerek megelőzhetik a betegséget.

Jim Heath, a kutatás vezetője és a Rendszerbiológiai Intézet nevű orvosbiológiai kutatóközpont elnöke a New York Timesnak elmondta, hogy a vizsgált páciensek 37 százaléka 2-3 hónappal a koronavírusfertőzés után a hosszú COVID három vagy több tünetére panaszkodott, míg 24 százalékuk 1-2 tünetet produkált, és 39 százalékuk bizonyult tünetmentesnek. Azok között, akik három vagy többféle panasszal voltak kénytelenek együtt élni, például légzési nehézségekkel, krónikus fáradtsággal vagy tompult tudatállapottal, 95 százaléknál a kutatók megtalálták a fenti négy biológiai tényező valamelyikét vagy közülük többet is.



Heath hozzátette: a legjelentősebb faktornak az autoantitestek jelenléte tűnik, ezt a hosszú covidos esetek kétharmadánál észlelték. A másik három tényezőt a páciensek körülbelül egyharmadánál mutatták ki, és jelentős volt az átfedések hányada is.

