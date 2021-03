Hatékonynak tűnik a vakcina a hosszú covid ellen

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Egy friss brit kutatásban azt vizsgálták, hogy biztonságos-e a koronavírus elhúzódó tüneteivel küzdők számára az oltás beadatása. A kutatók arra jutottak, hogy igen, sőt, a kutatásban vizsgált 66 beteg 23 százalékánál még a fennmaradó tünetek is enyhültek, miután megkapták a vakcinát, 5,6 százalékuknak viszont romlott a közérzete. A tanulmány még csak preprint, vagyis független szakértők még nem ellenőrizték az eredményeit, a hír mégis bizakodásra ad okot.

Az eredmények azért is fontosak, mert mindeddig alig vizsgálták a hosszú covidban szenvedők reakcióját az oltásra, pedig a tünetek meglehetősen sok embert érinthetnek: egyes becslések szerint akár a betegség akár a betegek tizedénél is okozhat hosszan elhúzódó tüneteket. Azt, hogy mi számít elhúzódónak, egyelőre többféleképpen is megpróbálták definiálni: a brit nemzeti statisztikai hivatal szerint az, aki az eredeti fertőzés után öt héttel legalább egy tipikus tünetet produkál, hivatalosan is az elhúzódó fertőzés áldozatának számít. Mások ezt az időtartamot nyolc, sőt, akár tizenkét hétre is kihúzzák, de ennél tovább is fennálhatnak a panaszok.

Nyolc hónap után is maradhatnak tünetek

Nagy-Britanniában a teljes népesség 22,1 százaléka érintett, 12 héttel a fertőzés után pedig a betegek 9,8 százaléka számolt be maradandó tünetekről. A mostani kutatásban 66 beteg tüneteit vizsgálták három, illetve nyolc hónappal a kezdeti fertőzést követően, majd megnézték, hogy egy hónappal az oltás után milyen reakciókat mutatnak. A kutatók elismerik, hogy ilyen kevés páciens adatai alapján nem lehet általános következtetéseket levonni, de az esetek többségében így is javulásról számoltak be.

A betegek 82 százalékánál 8 hónappal a kezdeti tünetek után is legalább egy maradandó tünetet figyeltek meg. Az esetek többségében (61 százalék) a páciensek fáradtságról számoltak be, ezt követte a légszomj (50 százalék) és az álmatlanság (38 százalék). Az elhúzódó betegség gyakori tünete lehet még a fejfájás, az ízlelés- és szaglásvesztés és az izomfájdalom, arra, hogy ezeket enyhítette-e az oltás, a mostani kutatás nem tért ki. A jelenlegi eredmények alapján a Pfizer és az AstraZeneca oltóanyaga a tartós tünetek tekintetében hasonló hatásosságot mutatott.

Azt, hogy meddig húzódhatnak el a betegség tünetei, illetve melyik bizonyulhat maradandónak, egyelőre nem igazán lehet megjósolni, annak ellenére sem, hogy az elhúzódó tünetek nem kizárólag a koronavírusra jellemzőek, más fertőzések után is előfordulhatnak. A hosszú covidban szenvedők már nem fertőznek, a tünetek viszont akkor is megjelenhetnek, ha valaki tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel esett át a betegségen.

