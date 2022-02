Jöhet az oltás az öt éven aluliaknak Amerikában

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Az öt éves kor alatti gyerekek is kaphatnak a covid elleni vakcinából, ha az amerikai Szövetségi Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) biztonságosnak ítéli a Pfizer-BioNTech oltását ebben a korcsoportban – írja a Reuters. A cégek már beadták az engedélyeztetési kérelmet az FDA-nak, ha a vakcina zöld utat kap, a 2-4 évesek is kaphatnak majd oltást a covid ellen.

Janet Woodcock, a hivatal tisztségviselője szerint fontos lépésről van szó: a gyerekek számára fejlesztett vakcina különösen fontos a járvány elleni küzdelemben, és nagy terhet venne le a szülők válláról is. A gyerekek között terjedő covid az omikron megjelenésével egyre égetőbb problémát jelent, az oltással pedig meg lehetne fékezni a gyakran tünetmentes, az óvodában terjedő fertőzés terjedését.

Az FDA február tizenötödikén dönt a vakcina vészhelyzeti engedélyezéséről, ha zöld utat kap, a Pfizer három oltással számol a gyerekek esetében is. Első körben két dózisról döntenek, ha ezt engedélyezik, Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója szerint fontolóra kell venni egy harmadik beadását is. Ezzel nem mindenki elégedett: John Grabenstein, a Merck egykori vezérigazgatója szerint példa nélküli lenne, hogy a hivatal úgy engedélyezzen egy vakcinát, hogy a harmadik oltás beadásáról még nincsenek klinikai adatok, ezért úgy véli, hogy első körben legalábbis csak két oltásról kellene döntenie a gyógyszerfelügyeletnek.

A Pfizer korábbi vizsgálatai szerint a 2-4 éves gyerekeknél egyetlen dózis nem váltott ki megfelelő immunválaszt, de a hat hónapos és két év közötti gyerekeknél két oltás már megfelelő védelmet nyújtott. A cég még nem tette nyilvánossá az adatokat, de Anthony Fauci, az amerikai kormány járványügyi főtanácsadója már januárban azt nyilatkozta, hogy „hamarosan” az öt év alattiak is oltáshoz juthatnak, de csak április környékére jósolt előrelépést az ügyben.

Tízből egy

William Hartman, a Moderna gyermekgyógyászati részlegének vezetője szintén januárban azt mondta, hogy a Moderna nagy valószínűséggel hamarabb kap engedélyt a gyerekeknek kifejlesztett vakcinára, ehhez képest most a Pfizer készítményét vizsgálja a gyógyszerfelügyelet. Hartman szerint a tavaly decemberi eredmények nem sok jóval kecsegtettek a gyerekeknek szóló oltással kapcsolatban: a Pfizer vakcinájából az öt év alattiak a felnőtt adag tizedét kapták meg, de ebből nem volt elég egyetlen oltás, a Moderna többek között ezért is döntött úgy, hogy a normális dózis negyedét adja be a kísérletben részt vevő gyerekeknek.

A kutató szerint a Moderna vakcinája ebben a dózisban is biztonságos a gyerekek számára, a tesztek során egyetlen alkalommal sem figyeltek meg szívizomgyulladást, ami a felnőttek között ritkán előfordult az oltás beadása után.

A gyerekek oltása azért is különösen fontos, mert az omikron futótűzként terjed az öt év alattiak között: az Amerikai Gyermekorvosok Szövetsége szerint minden tizedik amerikai óvodás elkapja a betegséget, és bár ebben a korcsoportban a fertőzés ritkán okoz súlyos szövődményeket, a kór terjedésében fontos szerepet játszanak a gyerekek. Sarah Long, a Drexel Egyetem gyermekgyógyásza szerint kulcsfontosságú ennek a korcsoportnak az oltása, ha pedig ez elmarad, nem is reménykedhetünk abban, hogy az élet egyhamar visszatérhetne a normális kerékvágásba.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: