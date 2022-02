Az alkoholfüggőség kezelésére használt diszulfirám akár életmentő is lehet a covid ellen

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

A legsúlyosabb tüneteket mutató covidfertőzötteken segítenének a diszulfirám nevű hatóanyaggal, amely állatkísérletek szerint megakadályozhatja azokat az autoimmun reakciókat, amelyek a súlyos, gyakran halált okozó megbetegedések hátterében állnak. A Cold Spring Harbor Laboratórium kutatócsoportja egy most publikált tanulmányban arról ír, hogy a szer megakadályozza az immunrendszer egyik fontos, normál esetben a szervezet védelmére szolgáló trükkjét, a neutrofil extracelluláris csapdák, úgynevezett NET-ek kialakulását. Az immunrendszer akadályozásával pedig a legsúlyosabb tüneteket mutató covidosok esetében elejét veheti annak, hogy a beteg a szervezetében kialakuló úgynevezett citokinvihar miatt a saját immunrendszere áldozatává váljék.

A NET-ek olyankor alakulnak ki a szervezetben, ha a fehérvérsejtek egyik fajtájába tartozó neutrofil granulociták úgy próbálják meg a másképp legyőzhetetlennek hitt kórokozókat hatástalanítani, hogy DNS-ből és toxinfehérjékből álló hálószerű csapdákat szőnek, amelyben a fertőzést okozó behatolók elpusztulnak. Ezzel egy probléma van: a NET-ek mindent elpusztítanak, ami az útjukba kerül, vagyis a gyulladásos folyamattal érintett és az egészséges sejteket is. Covidfertőzés esetén ez azt jelentheti, hogy az immunrendszer számára másképp leküzdhetetlennek bizonyuló tüdőgyulladás esetén a tüdőben állítanak NET-csapdát a neutrofilek. Ez azonban nemcsak a vírusokat, hanem a tüdősejteket is megtámadja és elpusztítja.

Az amerikai kutatócsoport szerint a diszulfirám hatástalanítja az egyik, csapdaállításban részt vevő molekulát, így a NET-ek nem tudnak létrejönni és a tüdősejteket legalább a fertőzésre adott immunreakció nem pusztítja. Legalábbis laboratóriumi körülmények között, vagyis sejtkultúrákban és állatkísérletekben ez történt: az előzőleg SARS-CoV-2-vel megfertőzött, súlyos kétoldali tüdőgyulladásban szenvedő egerek közül azoknak voltak jobbak a túlélési esélyei, amelyek kaptak a diszulfirámból.

Alkoholfüggőknél bevált, rákbetegeken is próbáltak már segíteni vele

A diszulfirám nem egy most feltalált szer, hanem azoknak a hatóanyagoknak a táborát bővíti, amelyeket korábban már engedélyeztek valamilyen betegség ellen, és most – akárcsak a favipiravirt vagy a remdesivirt – újrapozícionálással szeretnék a covid ellen használni. A széles spektrumú, eredetileg influenza vagy ebola ellen engedélyezett antivirális szerekkel ellentétben a diszulfirám viszont nem vírusok ellen, hanem egészen másra jó, másra is használták eddig.

A diszulfirámot széles körben használják alkoholfüggők kezelésére, amely esetekben a gyógyszer nemes egyszerűséggel olyan fokú érzékenységet vált ki az etilalkohollal szemben, hogy ha valaki a szedésével párhuzamosan akár mérsékelt mennyiségű alkoholt is elfogyaszt, borzasztóan rosszul lesz tőle. Ezt a hatóanyag úgy váltja ki, hogy nemes egyszerűséggel megakadályozza az alkohol lebomlását, így az alkoholfüggő, ha diszulfirámra akár csak néhány kortyot is iszik, gyakorlatilag acetaldehid-mérgezést kap. Ennek már az enyhe formája is heves rosszulléttel, hányással, fulladásos tünetekkel jár, súlyosabb esetben pedig akár halálos kimenetelű is lehet.

Nem ez az első eset, hogy a diszulfirámot az alkoholfüggőségen kívül másra is használni próbálják. Legutóbb olyan tüdőrákosok gyógyítására próbálták ki kísérleti jelleggel, akiknek a szervezete nem reagál a kemoterápiára.

