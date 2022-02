Nem a SpaceX űrszemete fogja eltrafálni a Holdat márciusban, hanem a kínaiaké

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Bill Gray csillagász és űrszemét-szakértő beismerte, hogy tévedett, amikor január végén azt jósolta, hogy márciusban a SpaceX 2015-ben fellőtt rakétája, a Falcon-9 új krátert üt majd a Holdba. Kráter lesz, csak nem Musk űrszemete okozza majd: Gray, a földközeli objektumokat nyilvántartó Guide szoftver megalkotója most „99,9 százalékos biztonsággal” azt állítja, hogy az űrszemét Kínából, méghozzá a Csang-o 5-T1 űreszköz fellövéséből származik.

Biztosan persze semmit nem lehet tudni, és a szakember szerint nagy valószínűséggel a mostani, elég pontos becslésekkel kell megelégedniük a csillagászoknak, amíg az objektum be nem csapódik a Holdba. Ezt az űrszemét pályája alapján március 4-re jósolják, az addig fennmaradó időben pedig az űrszemétvadászok megpróbálnak több mindent megtudni a tárgyról.

Olyan sok kérdés már nem maradt ezzel kapcsolatban: Gray szerint ha sikerülne értékelhető rádiójelet fogni a kínai rakéta jeladójából, azzal a 99,9 százalékos bizonyosság éppen csak 100 százalékosra javulna, de ezúttal meglehetősen biztos a dolgában.

Szigorúbb szabályokat követelnek

Jonathan McDowell csillagász szerint ez a példa is jól mutatja, hogy nem ügyelnek eléggé az űrszemétre: bár azon kívül, hogy a rakéta egy újabb kráterrel bővíti a Hold amúgy is bőséges készletét, az eredete körüli bizonytalanság aggasztó.

Gray szerint is szigorúbb szabályozásra lesz szükség, és azt reméli, hogy a mostani eset után a mérnökök nagyobb figyelmet fordítanak majd arra, hogy a missziók milyen hulladékot hagynak maguk után az űrben.

Akárhonnan is jött, a rakéta lesz az első olyan ember alkotta tárgy, ami nem szándékosan megy neki a Holdnak. A NASA már várja is az alkalmat: az űrhivatalnál azt remélik, hogy a Hold körül keringő szondával, az LRO-val (Lunar Reconnaissance Orbiter) felvételeket is készíthetnek a becsapódásról, ezeket elemezve pedig akár még tudományos hasznot is hozhat az űrbaleset.

