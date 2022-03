Az ukrán menekülteknek adja a Nobel-békedíját a tavalyi orosz díjazott

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Dmitrij Muratov orosz újságíró, aki 2021-ben a véleménynyilvánítás szabadságáért végzett munkájáért megkapta a Nobel-békedíjat, most az ukrán menekültek javára akarja fordítani a kitüntetést. A Novaja Gazeta főszerkesztője a lapban jelentette be, hogy az újság munkatársaival egyetértésben úgy döntöttek, hogy árverésre bocsátják a díjat, és várja az aukciósházak jelentkezését. Az árverés bevételét Muratov egy az egyben az ukrán menekülteknek szánja.

Muratov szerint Oroszországnak azonnal tűzszünetet kellene hirdetnie, bele kellene egyeznie a fogolycserébe, ki kellene adnia a halott ukránok holttesteit, biztosítania kellene a humanitárius folyosókat és a segélyszállítmányok eljuttatását a rászorulókhoz, valamint segítenie kellene a háború elől menekülőket is.

Tombol a cenzúra

Muratov korábban már bejelentette, hogy egyetlen centet sem tart meg a Nobel-díjjal járó pénzből, hanem a Novaja Gazeta szerkesztőségével közösen dönt majd a sorsáról. A pénzből a bizottság több jótékony célt is támogatott, egyebek mellett egy gyerekhospice-ot, egy leukémiás gyerekeket gyógyító alapítványt és egy olyan szervezetet, amely a meggyilkolt orosz újságírók családját támogatja.

Muratov a Nobel-békedíjjal Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

Oroszországban akár 15 év börtönt is kaphat az, aki beszámol az orosz-ukrán háború alakulásáról, vagy egyáltalán háborúnak meri nevezni a konfliktust, amely a hivatalos narratíva szerint nem is háború, csupán „különleges katonai cselekmények” sorozata.

Emiatt több független orosz lap is bezárt, a legtöbb nyugati újság pedig hazahívta a tudósítóit. A Novaja Gazeta szerkesztősége úgy döntött, hogy a továbbiakban nem számol be a háborús eseményekről, hangsúlyozva, hogy ezt az orosz hatóságok ellehetetlenítették, azonban az Oroszország elleni nyugati szankciókról továbbra is tudósítanak, valamint arról is, hogy milyen büntetéseket szabtak ki a cenzúratörvény nevében.

