Sci-fibe illő videók terjednek a járvány miatt teljesen lezárt Sanghajt igazgató drónokról

Disztópikus sci-fikbe illő videók keringenek az interneten a koronavírus-járvány elszabadulása miatt karanténba helyezett, több mint 25 millió lakosú Sanghaj városáról: a hatóságok röpködő, megafonként használt drónokkal igyekeznek betartatni a fogyóban lévő ellátmányuk miatt tiltakozni próbáló lakosokkal a rendkívül szigorú covid-előírásokat.

A koronavírusos esetek exponenciális növekedése miatt Kína legnépesebb városa és egyik legfontosabb pénzügyi központja már korábban fokozatos karanténintézkedéseket vezetett be: március 28. és április 1. között a megapolisz Huangpu-folyótól keletre fekvő része került karantén alá, majd négy nappal később a város nyugati része következett. Az intézkedések azonban nem vezettek eredményre. Miután a hatóságok 24 óra alatt Sanghaj több mint 25 millió lakosát letesztelték, kiderült, hogy rekordnagyságú, 13 086 a tünetmentes koronavírusos esetek száma az előző napon mért adatokhoz képest (8 581 eset). Ehhez képest a tünetes esetek hétfőre az előző napon mért 425-ről 268 esetre csökkentek le, ezeket az alacsony számokat pedig már a sanghaji proaktív tesztelési és utánkövetési rendszernek tulajdonítják a szakértők.

Mindenesetre az egekbe szökő tünetmentes fertőzésszámok miatt Sanghaj vezetése a kínai zéró covid stratégia jegyében a hét elején úgy döntött, hogy az egész városban karantént rendel el. Keddtől határozatlan időre felfüggesztették számos metróvonal közlekedését, több ezer sanghaji lakost pedig pozitív tesztjét követően kezdetleges „központi karanténlétesítményekben” helyeztek el. Kína más részéről pedig 38 ezer embert helyeztek át Sanghajba, a kínai állami média leírása szerint Vuhan óta az ország legnagyobb egészségügyi műveletének keretében.

Sőt, az állami média arról is büszkén számolt be, hogy a hatóságok robotokat használnak Sanghaj igazgatására. A rendőrség olyan hangszórókkal felszerelt drónokat vetett be, amelyek megnyugtatónak szánt női hangon sugározzák a hatóságok járványmegelőzési és ellenőrző intézkedéseit, miközben a lakosok énekléssel próbálják enyhíteni a karantén és a fogyóban lévő készleteik felett érzett frusztrációjukat.

Más sajtóorgánumok arról számoltak be, hogy a barátságosabb drónok gyógyszereket szállítanak azokhoz, akik még a gyógyszertárba sem tudnak elmenni, az ételkiszállításokat pedig olyan önvezető szállítóautókkal végzik a városban, amelyeket teljes védőfelszerelésbe öltözött személyzet pakol meg élelmiszerekkel és készételekkel. Ezen túl Sanghaj ideiglenesen felállított kórházaiban már 28 olyan robotot vetettek be, amelyeknek az a feladatuk, hogy végigjárják és fertőtlenítsék a kórházi szobákat.

