Ahogy Európa kocsmái újranyitnak, az emberek úgy veszik a sört, mint a cukrot

Háromszor annyi Heineken-termék fogy az európai éttermekben és kocsmákban, mint tavaly – jelentette be a világ második legnagyobb sörgyártója. A cég forgalma világviszonylatban is jól alakul, 2022 első negyedévében 5,2 százalékkal több italt adtak el, mint egy évvel ezelőtt.

A cég korábban mindössze 3,5 százalékos növekedést prognosztizált erre az időszakra, a jó eredmény miatt az éves előrejelzéseken sem módosított, bár valószínű, hogy az orosz-ukrán háború ebben a szektorban is érezteti majd a hatását.

A Heineken március végén jelentette be, hogy elhagyja Oroszországot, az ottani üzemeit eladja, és nem is szállít sört az országba. Emiatt és a meredeken növekvő energiaárak miatt sokan forgalomcsökkenésre számítottak a cégnél, sőt, februárban az infláció miatt a 2023-ra kitűzött tervek módosításáról is volt már szó, de a mostani eredmények nagyobb optimizmusra adnak okot.

Drágább lesz a sör

Az emelkedő árakat viszont a sörgyártó is megérzi: a maláta ára a duplájára, az alumíniumé másfélszeresére emelkedett az egy évvel ezelőttihez képest.

Ennek a hatása pedig a sör árán is meg fog látszani: Dolf van den Brink, a Heineken vezérigazgatója szerint az emelkedő árak miatt valószínűleg kevesebb sör fogy majd, és a legfőbb kérdés, hogy erre hogyan reagálnak majd azok a piacok, ahol emberemlékezet óta nem volt hasonló áremelkedés.

A tavalyi év trendjei szerint a fogyasztók egyébként egyre szívesebben veszik a drágább termékeket, már csak az a kérdés, hogy hajlandóak lesznek-e a prémium termék árát a hétköznapiért is kifizetni.

