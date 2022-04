A chiphiány miatt egy cég mosógépeket kezdett felvásárolni, hogy szétszedje őket a bennük lévő félvezetőkért

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Egy nagy ipari konglomerátum már ahhoz folyamodott, hogy nagy mennyiségben mosógépeket vásároljon fel, és a bennük lévő félvezetőket a saját chipmoduljaiba szerelje be – mondta szerdán Peter Wennink, a holland ASML Holding nevű, félvezetőket gyártó multicég vezetője a Bloombergnek, amikor a globális chiphiány került szóba a vállalat pénzügyi jelentését tárgyaló beszélgetésben.

Hozzátette, bizonyos szektorokban belátható időn belül nem várható változás. A globális mikrochipgyártás ellátási láncában fontos szerepet játszó cég vezetője szerint a Dolgok Internete (IoT) fémjelezte összekapcsolható technológiák elterjedése miatt rengeteg helyről jelentkezik az igény, amit a gyártók jelentősen alulbecsültek.

Még az olyan nagy félvezetőgyártó üzemek, mint az amerikai Lam Research Corp. is küzdenek azzal, hogy elegendő alkatrészhez jussanak megrendeléseik teljesítéséhez, és ez valószínűleg megnehezíti a kapacitások növelését a közeljövőben. Tim Archer, a Lam ügyvezető igazgatója szintén megerősítette, hogy továbbra is erős a kereslet, a kínálati oldalon lévő csúszások azonban korlátozzák, mennyire tudják még 2022-ben megvalósítani azokat az előállításhoz szükséges befektetéseket, amelyekkel enyhíthető lenne a hiány.

Egyelőre az autógyártók is küzdenek a több mint egy éve tartó félvezetőhiánnyal. A Tesla a héten úgy nyilatkozott, a gyártást továbbra is akadályozza, hogy hiánycikknek számítanak és drágultak a kulcsfontosságú alkatrészek. A Volkswagen arra figyelmeztetett, hogy a chiphiánynak várhatóan további negatív hatásai is lesznek, a Toyota pedig 100 ezer egységgel csökkentette a legyártott termékekre vonatkozó, 2022-ben várható célértékét.

Michael Dean és Cliff Makanda, a Bloomberg Intelligence elemzői szerint az ukrajnai háború miatt kialakuló alkatrészhiány és termelésleállások tovább fokozhatják az ellátási láncokra nehezedő nyomást, és így elhúzódhat az európai autópiac helyreállása. Az európai autóeladási adatok márciusban 40 százalékkal maradtak alul a járvány előtti, 2019-es szinthez képest.

Egyelőre a fogyasztói elektronikai cikkek iránti kereslet csökkenése sem enyhítette a más szilíciumigényes termékek gyártóira nehezedő nyomást. A tajvani Semiconductor Manufacturing Company, a világ legnagyobb chipgyártója múlt héten azt közölte, hogy idén szűkösek maradnak a kapacitásai, míg Wennink szerint egy nagy kínai chipgyártó már 2023-ra is lekötötte az összes kapacitását.

A Susquehanna Financial Group kutatása szerint márciusban a félvezető-szállítmányok megrendelésétől a tényleges leszállításig tartó időszak új rekordot ért el, összesen 26,6 hetet kell várni az alkatrészek megérkezésére.

