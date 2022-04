Keveset ér a tanulás, ha nem alszunk rá egy rendeset

Az agykutatók már évek óta tudják, hogy az ébren szerzett új ismeretek és készségek az alvás közben zajló idegi feldolgozás révén mélyülnek el. Az aznap megtanult információk az alvás során tartós memórianyomokká rendeződnek és rögzülnek, szakszóval: konszolidálódnak. Vagyis az alvás nem csak azért van pozitív hatással a memóriára, mert a pihenés elűzi a fáradtságot.

A Journal of Neuroscience folyóirat nemrégiben közölte azt a tanulmányt, amelyben Szaszaki Juka (Yuka Sasaki) és Tamaki Maszako (Masako Tamaki), a legjelentősebb japán kutatóintézet, a RIKEN agytudományi központjának kutatói arról számoltak be, hogy sikerült feltárniuk, miként támogatja az alvás a tanulást.

Az több mint egy évtizede ismert, hogy a memória konszolidációs folyamata alvás közben történik. Ilyenkor a kezdetben labilis emléknyomok stabilizálódnak, a rövid távú emlékek tárolására szolgáló hippokampuszból fokozatosan a hosszú távú tárolásra alkalmas neokortexbe helyeződnek át.

Halász Péter és Clemens Zsófia a Magyar Pszcihológiai Szemlében tette közzé az erről szóló összefoglalóját, amely szerint a

„memóriakonszolidáció alatt kétféle jelenséget értünk. Az egyik arra vonatkozik, hogy a tanulást követő alvás során az emléknyomok megerősödnek, aminek eredményeképpen azután könnyebben hozzáférhetővé válnak és az interferáló ingereknek is jobban ellenállnak. A másik, hogy az emléknyomok neuronális reprezentációi fizikailag is átszerveződnek és az átmeneti memóriatárhelyekről a stabilabb és tartós megőrzésre alkalmas tárhelyekre kerülnek. Információelméleti megfontolások alapján arra következtettek, hogy mivel a külvilág ingereinek feldolgozása, beleértve a tanulást is, és az emléknyomok ugyanazt a neuronális hálózatot használják, a rendszer limitált kapacitása mellett, egyidejűleg nem funkcionálhatnak hatékonyan. Eszerint az alvás- és ébrenlétszakaszok szabályszerű váltakozása tulajdonképpen olyan mechanizmus, amely lehetővé teszi, hogy a tanulás és konszolidáció folyamatai időben elkülönüljenek és egymással ne interferáljanak”.