Két különleges társasjáték a Föld napjára

Bár Valentin-napra vagy szilveszter éjjelére valamivel könnyebb társasjátékot ajánlani, a Föld napja sem múlhat el játék nélkül – a környezetvédelmi akciónap alkalmából két különleges társasjátékot ajánlunk, egy nagyobbat és egy kisebbet.

A Planet nagy dobozos játék, amely leginkább eszközhasználatában különleges: minden játékos marokra fogható, hatalmas, szabályos dodekaéderre épít egy saját Föld-szerű planétát úgy, hogy mágneses lapkákat pakol a dodekaéder oldalaira, majd igyekszik a bolygóját minél többféle állattal benépesíteni, azok élőhelyeinek feltételeit teljesíteni.

A Fűszerkert ezzel szemben könnyed és gyors kártyajáték, amely azon túl, hogy játékmenetében is tartalmaz különleges megoldásokat, megismerteti a játékosokat a Föld kincset érő fűszereivel: a nagyon élethűen és szépen megrajzolt kártyákról a gyerekeknek is könnyen bevésődhet a fűszernövények kinézete, az extra lapokról pedig sok érdekességet is megtudhatunk róluk, az elnevezésük eredetétől a felhasználásukon keresztül egészen addig, hogy különböző kultúrákban mit jelképeznek.

Planet

„Egy éledő világ a tenyeredben!” – ezzel a szlogennel csábít a Planet társasjáték doboza. Természetesen, ahogy a fenti bevezetőből már sejthető, ez nem az a fajta tudományos játékkészlet, amelyben hangyafarmot vagy üvegházat készíthetünk otthon, valójában egy absztrakt geometriai, pontosabban térgeometriai társasjátékról van szó. Ez talán sokakat el is riasztana, de nem indokolt, mert egyrészt a téma annyira bevonzza az embert, hogy szinte észre sem veszi a játék absztraktságát, másrészt annyira kellemesen kézbe fogható, és kipróbálás által megtapasztalható a térgeometriai része, hogy mindenki számára örömet okozhat, ráadásul nem is túl hosszú játékról van szó.

A játék során mindenki egy saját Föld-szerű bolygót épít fel azáltal, hogy csupasz dodekaéderének oldalaira mágneses ötszöglapkákat helyez fel, melyek mindegyike öt háromszög alakú részre van osztva. Ezeken a részeken lehet tenger, sivatag, erdő, hegy vagy gleccser. Nagyon ritka az olyan játék, amely ötszögekkel operál, többnyire különlegessége miatt használják ezt a formát, de ez sokszor erőltetett, vagy fölösleges. Itt egyáltalán nem: a hatalmas dodekaéderek kiválóan betöltik funkciójukat a játékban, és különlegessé is teszik azt.

A játék 12 körön keresztül tart, hiszen 12 lapkát kell a 12 oldalú dodekaéderére helyeznie mindenkinek. A lapkákat úgynevezett leválogatással (draftolás) egymás elől is elvehetjük, közben pedig egymással versengünk azért, hogy bolygónk kialakuló felszínén bizonyos kombinációkat ki teljesít jobban, mert a harmadik körtől kezdve állatkártyákat lehet szerezni, akár egymás elől elhappolva a lehetőségeket. Tehát erős interakció is lehet a játékosok között – nemcsak a saját bolygóépítésre érdemes koncentrálni, hanem a többieket is érdemes közben szemmel tartani.

Az állatkártyáknak a megszerzése adja a játék lényegét. Ehhez különféle geometriai feltételek (,,természetes élőhely" absztrakt jellemzője) tartoznak. Ilyen feltétel, hogy egy adott területből legyen neked a legtöbb (pl. legtöbb különálló tenger), vagy nálad legyen a legnagyobb terület valamiből (pl. sivatag), ami mellett van egy adott területtípus, vagy éppen tiltva van egy adott területtípus a szomszédságában. A játék érdekessége az, hogy minden kártyát a játék egy adott körében lehet csak megszerezni, korábban nem, és ezek véletlenszerű módon előre ki vannak osztva nyíltan a körökhöz rendelve, ezért aztán lehet és érdemes is taktikázni és jól időzíteni, hogy éppen a megfelelő időben nekünk legyen valamiből a legtöbb vagy a legnagyobb.

Fontos észrevétel, hogy ezek a feltételek néha ellent is mondanának egymásnak, ha egy időben kéne őket teljesíteni. Mondjuk egyazon sivatagunk nem lehet egyszerre a legnagyobb, ami mellett van víz, és a legnagyobb, ami mellett nincs víz. Viszont abban az esetben, ha a „nincs mellette víz” feltétel egy korábbi kör állatkártyájához tartozik, mint a „van mellette víz” feltétel, akkor mégis megoldható, hogy ugyanazzal a nagy sivataggal teljesítsük mindkettőt. Ehhez azt kell tennünk, hogy az elején elkerüljük a víznek a sivatag mellé rakását, de a megfelelő későbbi pillanatban mégis mellé rakunk vizet. Ehhez hasonlóan a sok különálló sivatag és a legnagyobb sivatag is nehezen megvalósítható egyszerre, de ha ilyen sorrendben kerülnek elő, akkor a sok kicsi sivatag összekapcsolásával később csinálhatunk egy nagy sivatagot, és aki úgy taktikázik, hogy ugyanazzal a területtel sikerüljön neki minél több állatkártya megszerzéséhez hozzájárulnia, az fog jól járni. Ez persze már haladó taktika, de a játék ilyen mélységek nélkül is szórakoztatóan játszható már 8 éves kortól, ráadásul kiválóan fejleszti a térlátást és a kombinációs képességeket.

A játék egyébként 2019-ben elnyerte a Mensa Select díjat, és azt is meg kell említeni, hogy kiváló a minősége. Amikor a mágneses lapkákat a játék után levesszük a dodekaéderről, akkor picikét körömmel kell lefeszítenünk, de olyan kiválóan és strapabíróan van megcsinálva, hogy egyáltalán nem sérül sokadik játékra sem. A játék dobozában négy dodekaéder van, így 2-től 4 főig játszható, természetesen a játékidő a játékosok számával nő.

Fűszerkert

A Fűszerkert a Granna Kiadó játéka, amely az utóbbi időben ráállt a környezettudatos gyártásra. A Granna Kiadó játékainál találkoztam először azzal, hogy a szinte minden játékhoz ömlesztve adott simítózáras zacsikat lecserélték papírzacskókra, a kártyák fóliázása helyett papírcsíkkal tekerik körbe a kártyákat, és műanyag alkatrészek helyett, ahol csak lehet, karton alkatrészeket használnak. Ezt külön is hirdetik néhány játékuknál, például a Mézelő gyerekjátéknál: „Óvom a környezetet! Nem játszom műanyaggal.” Ez a hozzáállás nagyon becsülendő egy cégtől, remélem más társasjáték kiadók is át fognak állni környezettudatosabb gyártásra. Megjegyzem egyébként, hogy más irány is elképzelhető, például az is nagyon környezettudatos lenne, ha direkt műanyag alkatrészeket gyártanának, de csakis újrahasznosított műanyagból, hiszen több mint 6 milliárd tonna műanyag kallódik a Földön újrahasznosítatlanul szemétként, márpedig a játékipar igazán jó terepe lenne az újrahasznosításnak, mert egy műanyag játék – sok más termékkel ellentétben – elég tartós tud lenni ahhoz, hogy akár 50 év múlva is hasznos használati tárgy legyen.

A Fűszerkert egyébként egy egyszerű, de modernebb mechanizmusokat is használó kártyajáték, ami nem csak gyerekek számára érdekes. A játék során fűszerkártyákat gyűjthetünk magunk elé a saját kertünkbe, de közben bővítenünk kell a közösségi kertet is, ahonnan az ott lévő fűszereket bárki felhasználhatja, azaz elveheti mások elől is a megfelelő pillanatban. A kör végén mindig kártyát húzunk, és ekkor egyet magunk elé kell tennünk, egyet pedig kötelezően a közös kertbe, de úgy, hogy az első kártya felhúzása után kell eldöntenünk, hogy azt hova tesszük, még mielőtt a másodikról megtudnánk, hogy az micsoda.

Ha szeretnénk, még a kör elején, azaz húzás előtt, dönthetünk arról, hogy betakarítunk növényeket, vagyis elveszünk lapokat a saját kertünkből és a közösségi kertből, és így egy kollekciót teszünk le a valamely tárolónkba. Az egyik tárolóba (nagy virágcserép) csupa egyforma fűszert rakhatunk, egy másikba (faláda) csupa különbözőt, egy harmadikba párosával tehetünk fűszereket, egy negyedikbe pedig a különleges fűszereket érdemes gyűjteni. Nagyon fontos, hogy csak négy tárolónk van, ezek fogják a pontjainkat adni a játék végén, de ezekbe csak a szabályoknak megfelelően tehetünk fűszereket, és az egész játék során csak négyszer takaríthatunk be, minden tárolóba egyszer. Ezért tehát jól kell a betakarításokat időzíteni. A játék alapvető dilemmája, hogy elvigyek most keveset, mert mire újra én jövök, elviszi valaki más, vagy kockáztassak, hátha jobb lesz. Mindezt kicsit variálja, hogy nem mindenki ugyanazt gyűjti feltétlenül, hiszen a saját kertjében mindenkinek más lehet, amit eddig összegyűjtött.

A Fűszerkert egy nagyon hangulatos, gyors, családi, szettgyűjtögetős kártyajáték, amely szintén 2-től 4 főig játszható. Akinek esetleg megtetszik ennek az egészen egyszerű játéknak a szettgyűjtögetős része, annak tudom még ajánlani kipróbálásra a Draftosaurus társasjátékot, ami ezt a vonalat kicsit tovább viszi, de még mindig nagyon egyszerű, és a gyors családi kategóriában marad, 60 darab rendkívül aranyos, fa dinófigurával.

Vásároljatok környezettudatosan! Vigyázzatok a játékaitokra! És adjátok tovább, ha már nem kell, erre rengeteg fórumot lehet találni Facebookon, vagy a Tarsasjatek.com oldalon.