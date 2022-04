Videóajánló: fogadj örökbe egy valódi vadnyugati musztángot!

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Mit?

Az Egyesült Államok tíz nyugati államában élő lovak és a Kalifornia, Nevada, Arizona, Utah és Oregon államokban honos szamarak védelmét az amerikai kongresszus 1971-ben iktatta törvénybe. Az egykori amerikai vadnyugat államainak területén 80 ezernél is több ló (Equus caballus) és házi szamár (Equus africanus asinus) él szabadon. A visszavadult állatok egyre több gondot okoznak az állattenyésztőknek és növénytermesztőknek is, mivel időről időre megdézsmálják a takarmányföldeket, betörnek a bekerített legelőkre, elűzik a marhákat az itatóktól.

A magyarországival ellentétben a tájhasználatot és a gazdálkodás egyrészét is felügyelő amerikai szövetségi földhivatal (Bureau of Land Management, BLM) évente átlagosan 2 ezer dollárt költ egyedenként a vadlovak- és szamarak takarmányozására és a járványtani szempontból is szükséges állatorvosi ellátására. A ma is hatályos, 50 éve hozott jogszabály előírja a musztángok és a vadszamarak populációjának szabályozását, mivel létszámuk négy-öt évente megduplázódik. A törvény lehetővé teszi azt is, hogy a BLM évről évre értékesítse vagy éppen örökbe adja a befogott példányokat. A kancák és az ivartalanított mének, vagyis a heréltek rendszerint a tavasszal találnak gazdára.

Kik?

A vásárlók és az örökbefogadók között éppúgy akadnak profik, mint hobbilovasok. A visszavadult, nemzedékek óta szabadon élő állatok általában jól bírják az újbóli szelídítést és az ezzel járó stresszt. A hobbisták általában nők, a statisztikai tény sok mindennel magyarázható, de a lényeg nem is ez, hanem hogy a lovak társállattá válnak, és házi kedvencként már ökológiai szempontból sem jelentenek terhet a természetben.

Hol?

A BLM rendszeresen publikálja saját YouTube-csatornáján a sikersztorikat. Az alábbi videók is erről tanúskodnak.

Itt pedig a profik bemutatkozója:

Segítsd a munkánkat! A Qubit szerkesztősége azért dolgozik, hogy a magyar nyilvánosság hiteles, alapos és közérthető tudományos ismeretekhez jusson. Tesszük ezt politikamentesen, közszolgálati hevülettel, száznál több kutató és tudós bevonásával. Égető kérdések, dermesztő válságok és zavaros álhírek sűrűjében igyekszünk tartani a fáklyát immár havi bő hétszázezer olvasónknak. Cikkeink ingyen olvashatók, de nem ingyen készülnek.

Kapcsolódó cikkeink a Qubiten: