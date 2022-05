Tehénböfögést fotóztak az űrből

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Először észleltek tehénböfögést és -fingot az űrből: ez már magában is történelmi mérföldkő lehet, de mivel a marhatartás metánkibocsátása komoly környezetvédelmi problémát jelent, a felfedezésnek gyakorlati haszna is van.

A főként olajkutakat és szénbányákat megfigyelő kanadai GHGSat műholdja februárban készítette azokat a felvételeket, amelyen a tehénböfögés látható, a cég elemzői április végén igazolták, hogy a kérdéses területen valóban böfögtek akkor a tehenek.

A műhold öt emissziós eseményt rögzített a kaliforniai Joaquin Valley területén, ahol marhagazdaság működik, a vállalat elemzői szerint annyi gáz hagyta el az állatok testét, amennyiből (már ha összegyűjtötték volna) 15,402 otthont lehetett volna energiával ellátni.

Így néz ki a tehénböfögés Fotó: GHGSat

Műholdak és emésztőkészülékek

Brody Wright, a cég kereskedelmi igazgatója szerint a megfigyelések a jövőben is hasznosak lehetnek: bár sok szó esik a metánkibocsátás csökkentéséről, a kibocsátás mérése jelenleg költséges, és az erre tett erőfeszítések is nehezen ellenőrizhetőek. A mostani eljárás viszonylag olcsó, és pontosan nyomon követhető a kibocsátás helye, ezzel pedig a gazdák is tisztább képet kapnak arról, hogy mennyi metánt termelnek az állataik.

Ez azért is lenne fontos, mert a haszonállatok tartásából eredő károsanyag-kibocsátás az ENSZ 2017-es jelentése szerint meghaladja a közlekedését, a legfőbb problémát pedig éppen a metán (és a dinitrogén-oxid) jelenti. Ezek a gázok sokkal nagyobb mértékben járulnak hozzá az üvegházhatáshoz, mint a szén-dioxid, és jelentős tényezőnek számítanak az ember okozta klímaváltozásban, ezért a fosszilis üzemanyagok fokozatos kivonása mellett az állattartás reformja is elkerülhetetlen, ha az emberiség el akarja érni a Párizsi Egyezményben foglalt klímacélokat.

Ennek az egyik módja persze a húsfogyasztás csökkentése vagy elhagyása, esetleg a szarvasmarhák emésztőrendszerében található mikroorganizmusok összetételének megváltoztatása, mindenesetre Brody szerint amíg van emisszió, a módszerrel könnyen ellenőrizhető, hogy mi történik a tehenek emésztőrendszerében (szakszerű szóval élve: emésztőkészülékében).

A GHGSat jelenleg három kis műholddal készít felvételeket a Földről, a SpaceX hamarosan három további készüléket állít majd pályára a további megfigyelésekhez.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: