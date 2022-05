2099-ig évente 58 óra alvástól foszt meg bennünket a klímaváltozás

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Ahogy melegszik a hőmérséklet, úgy lesz egyre nehezebb békésen aludni – nagyjából ezzel foglalható össze annak a friss kutatásnak az eredménye, amelyben 47 ezer felnőtt adatainak vizsgálata alapján próbálták megjósolni, hogy milyen hatással lesz az egészséges alvásra a felmelegedés. A kísérlet résztvevői 68 országból származtak, és mindegyikükről legalább fél éven keresztül gyűjtöttek adatokat az okosórájuk vagy -karkötőjük segítségével.

A jelenlegi adatok alapján úgy tűnik, hogy 2099-re a Föld lakói évente 50-58 órával alszanak majd kevesebbet a növekvő éjszakai hőmérséklet miatt. Ez nem tűnik olyan soknak, mégsem olyan kevés: Alex Agostini alváskutató, a Dél-Ausztráliai Egyetem kutatója szerint sok kicsi sokra megy, és már ennyi is a komfortérzet rovására mehet – arról nem is beszélve, hogy hosszú távon a kevés alvás komolyabb egészségügyi problémákat is okozhat.

Kelton Minor, a tanulmány vezető szerzője szerint ez az első olyan világméretű kutatás, amelyben a meleg és az alvás kapcsolatát vizsgálják, és ebből az derült ki, hogy minél melegebb van, annál nehezebben alszik el az ember, és annál később képes felkelni is. Ez egy meleg, harminc fok körüli éjszakán egy nap alatt akár negyed óra alváskiesést is jelenthet.

A szegény, idős nők járnak pórul

Az alvásproblémák természetesen nem mindenkit érintenek egyformán, a nagy minta viszont lehetőséget adott arra, hogy vizsgálják azt is, kik járnak a legrosszabbul a felmelegedéssel. Kiderült, hogy az idősebbek csaknem kétszer annyi időt hagynak ki az alvásidőből, mint a középkorú férfiak, ha pedig szegényebb környékről származtak, háromszor annyit. A nőknél valamivel még ennél is rosszabb a helyzet.

Minor szerint az is kiderült, hogy a hidegebb klímán élők valamivel könnyebben alkalmazkodnak az enyhén megemelkedett hőmérséklethez, azok viszont, akik eleve melegben élnek, nem igazán tudnak hozzászokni ahhoz, hogy még melegebb lesz. A kutatás alapján úgy tűnik, hogy az emberek ráadásul nem tudják behozni a meleg éjszakákon kihagyott alvást még akkor sem, ha a következő napokban lehűlés következik.

A kutatók elismerik, hogy hiába a viszonylag nagy minta és szórás, az általuk választott módszertan hagy maga után kívánnivalókat. Az okosórák és az okoskarkötők adatai ugyan megbízhatóak, de torzítják a mintát, ezeket az eszközöket ugyanis leginkább a középosztálybeli és gazdag férfiak viselik, az általuk vizsgált klímamodellek és a begyűjtött adatok összevetése mégis elég pontos jóslatokat tesz lehetővé.

A legrosszabb forgatókönyv szerint egy emberre átlagosan 15 olyan kánikulai éjszaka jut majd, amikor nem tud aludni, az optimista forgatókönyv szerint csak 13 éjszakát kell majd végigizzadni. Ez persze csak az átlagos felhasználóra igaz: a legmelegebb vidékeken ezen kívül a kutatók még hét hasonló nappal számolnak, ami a hőséggel sújtott területek okosóra-lefedettsége miatt még mindig túl optimista becslés lehet.

