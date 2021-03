Úgy tűnik, hogy a polipok is álmodnak

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Meglepő eredményre jutottak a brazíliai Rio Grande do Norte kutatói: kimutatták, hogy a trópusi polipok (Octopus insularis) két eltérő alvási ciklussal rendelkeznek, egy aktívval és egy passzívval, az aktív ciklus során pedig megváltoztatják a színüket, és mozgatják a csápjaikat is. Bár senki nem tudja, hogy pontosan mi zajlik le egy polipban, ez a viselkedés arra utalhat, hogy az emberhez hasonlóan a polipok is képesek álmodni.

A felfedezés azért különösen érdekes, mert az evolúció során az ember és a polip útjai 500 millió évvel ezelőtt elváltak egymástól, így ha valóban hasonlóan alszanak a polipok, párhuzamos evolúcióról lehet szó. Marcos Frank, a Washingtoni Állami Egyetem neurológusa szerint a felfedezés tudományos szenzáció, ha sikerül igazolni, és sokat elárul az alvás szerepéről az állatvilágban.

A kutatók a begyűjtött trópusi polipokat akváriumokba helyezték, és különböző ingereknek tették ki őket, miközben videón rögzítették a viselkedésüket. Az állatoknak rákokról készült felvételeket mutattak, megütötték az akváriumot, és megfigyelték, hogy hogyan reagálnak erre. A nyugodt alvási fázisban az állatok bőre halványabb volt, a pupillájuk összeszűkült, a csápjaikat pedig lassan mozgatták.

A polipok álmai

Ezt egy aktív alvási fázis követte: ilyenkor a polipok bőre megkeményedett, sötétebb színre váltottak, és nekiálltak hadonászni a csápjaikkal. A kutatók azt is megfigyelték, hogy ilyenkor a szem gyors mozgatása mellett a tapadókorongjaikat is összehúzták, ez a viselkedés pedig nagyjából megfelel az emberi alvás REM-fázisának. Az álmok jellemzően ilyenkor születnek, bár a kutatók óva intenek attól, hogy ebből arra következtessünk, hogy a polipok agyműködése hasonló lenne az emberekéhez – az mindenesetre érdekes, hogy két különböző alvási fázist lehet elkülöníteni náluk.

Frank szerint a polipok színváltozása, a szemmozgás és a csápok mozgatása alapján nagyon valószínű, hogy valami álomfélét tapasztalnak, de ehhez további vizsgálatok szükségesek. Sylvia Lima de Souza Medeiros, a tanulmány vezető szerzője szerint akkor, ha a továbbiakban alaposabban elemzik, hogy milyen ingerre milyen színt vesznek fel a polipok, arra is rájöhetnek, hogy miről álmodnak az állatok az alvás aktív ciklusában.

A kutatók azt is megfigyelték, hogy a polipok a napjuknak mindössze 1 százalékát töltik aktív álomban, ez viszont ciklikusan ismétlődik: 30-40 perc passzív pihenés után, amikor nem reagálnak az őket ért ingerekre, 40 másodpercen keresztül fokozott aktivitást mutatnak. Sidarta Ribeiro idegkutató szerint ez a minta megfelel a legtöbb hüllő és madár alvási szokásainak, és hosszúságában is nagyjából olyan, mint ahogy a madarak alszanak.

Riberio egyetért a tanulmány vezető szerzőjével abban, hogy az állatok viselkedéséből esetleg következtethetnek arra, hogy mi zajlik le a polip agyában, és mit álmodhat, de szerinte ez inkább csak egy szórakoztató gondolatkísérlet lehet: ha sikerülne is megfejteni a polipálmokat, az ember számára valószínűleg értelmezhetetlenek lennének.

Bármilyen izgalmasnak is tűnik a polipok álomfejtése, remélhető, hogy nem sikerül egyhamar rájönni, hogy min törik a fejüket; erre legutóbb Howard Phillips Lovecraft tett kísérletet, és úgy tűnik, hogy neki sem tett túl jót. Egyébként meg semmivel nem lennénk okosabbak, ha megtudnánk, hogy Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn.

