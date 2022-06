A közösségi kapcsolatok miatt terjedt el egész Afrikában a kőkorszak svájci bicskája

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Körülbelül 65 ezer évvel ezelőtt, a Howiesons Poortnak nevezett ipari időszakban egész Afrikában megjelentek azok a kőeszközök, amelyeket már néhány ezer évvel azelőtt is használtak, de ekkor kezdtek hozzá a tömegtermelésükhöz.

Az eszközt sokan a kőkorszak svájci bicskájának becézik, mert sokoldalúan használható, vágni, szúrni és kaparni is lehetett vele, de nyílhegynek is alkalmas volt. Paloma de la Peña, a McDonald Intézet kultúrantropológusa szerint az eszköz készítése nem túl bonyolult, de a nyelezésük és a rögzítésük már az.

Az, hogy egymástól távol eső törzsek is hasonló megoldásokat választottak, arra utal, hogy jobban működött az információáramlás, mint korábban hitték. A fejlettebb eszközök hatékonyabbá tették a vadászatot is, a kutatók szerint pedig éppen az elterjedésük okozhatta, hogy míg a korábbi afrikai kivándorlási hullámok nem jártak sikerrel, az elterjedésük utáni hullám már sikeres volt.

A vizsgált eszközök és lelőhelyeik Fotó: Australian Museum

Közös válasz egy közös problémára

A kutatásból kiderült az is, hogy az eszközöket különböző klimatikus és környezeti viszonyok között is ugyanúgy állították elő, ezt pedig csak az magyarázhatja, hogy az akkori törzsek megosztották egymással a gyártástechnológia részleteit. De la Peña szerint az is figyelemre méltó, hogy az eszközkészítés forradalma egybeesett a változó klimatikus viszonyokkal is: a hasznos eszközök és az elterjedésükhöz szükséges szociális interakció valamilyen válasznak tekinthetőek a változó világ kihívásaira.

Amy Way, a tanulmány vezető szerzője szerint ez az első eset, hogy képet kaphatunk nagy kivándorlás előtti afrikai kapcsolati viszonyokról. Kristofer Helgen, az Ausztrál Múzeum kutatásvezetője szerint a korai közösségek vizsgálata gazdagabb képet nyújt az emberi kapcsolatokról és segíthet megérteni, hogy az emberiség miért lépett arra az útra, amelyen azóta is halad.

A kutatásból az is kiderült, hogy az interakció és az együttműködés nem csak a kőből készült svájci bicska sikeréhez volt elengedhetetlen, hanem az emberéhez is, ez pedig fontos lecke lehet a jelen és a jövő számára is, ahol az emberiségnek ismét közösen kell választ keresnie egy globális problémára.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: