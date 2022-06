Ausztráliában elpusztítottak 18 millió méhet, hogy megmentsék a méheket

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Legalább 600 kaptárt és több mint 18 millió méhet pusztítottak el az ausztráliai Új-Dél-Wales államban, miután a nagy méztermelő országok közül utolsóként Ausztráliában is terjedni kezdett az ázsiai méhatka (Varroa destructor). Ha a faj megtelepedne a kontinensországban, akkor a milliméteres paraziták több mint 70 millió dolláros kárt okozhatnának Ausztrália méziparának, ráadásul a méhek beporzásától függő növényekre is hatással lennének.

Az állami hatóságok zárlatot rendeltek el az új-dél-walesi méhészetekre, ami azt jelenti, hogy nem lehet kaptárakat szállítani, pedig a méhcsaládok számos növény beporzásában segítenek, így Ausztrália 15 milliárd dolláros kertészeti iparát is sújtja az intézkedés.

Az atka méhről méhre, de akár méhészeti eszközökön keresztül is képes terjedni, így megfékezése hatalmas erőfeszítést igényel. Bár az új-dél-walesi kormányhivatal szerint is elkerülhetetlen, hogy az ázsiai méhatka előbb vagy utóbb megtelepedjen Ausztráliában, az eddigi (2016-ban, 2019-ben és 2020-ban történő) betöréseit sikeresen felszámolták az országban. Most épp a parazita behurcolásának helyszínét, a newcastle-i kikötőt és annak 50 kilométeres körzetét kell átfésülni, hogy megfékezzék a további terjedést.

Méhatka egy here (hím méh) bábján Fotó: WOLFGANG KUMM/dpa Picture-Alliance via AFP

Az Ausztrál Méhészeti Ipari Tanács (AHBIC) csapatai sorra látogatnak el a térség méhészeteibe, hogy segítség a hatóságok munkáját: alkohollal mossák át a kaptárakat és ragacsos szennyfogó szőnyegekkel ellenőrzik, hogy a méhek megfertőződtek-e az atkákkal. A New York Times csütörtök reggeli cikke szerint a térségben már legalább 600 kaptárt elpusztítottak, amelyekben egyenként kb. 30 ezer méh tartózkodott.

A hatóságokat azonban folyamatosan értesítik az újabb fertőzött helyekről, még a zónán kívül több mint 350 kilométerre eső helyről is kaptak riasztást, így a mezőgazdasági miniszter, Dugald Saunders nehéz napokra számít, de az eddigi sikeres irtások tapasztalataira támaszkodva elmondta, a helyzet nem reménytelen.

