Újabb transzplantációs mérföldkő: disznószívet ültettek két agyhalott ember testébe

Újabb mérföldkőhöz érkezett a szervátültetés: a New York-i NYU Langone Health egészségügyi kutatóközpontban és kórházban az orvosok az elmúlt hónapban sikeresen ültettek génkezelt disznószívet két agyhalott páciens testébe – számolt be róla kedden a USA Today.



Az agyhalott páciensek esetén, akiket az agyműködés leállása után még mesterségesen lélegeztetnek és nem áll le a szívük, viszont orvosi értelemben már halottnak számítanak, lehetőség nyílik különleges kísérleti procedúrákat elvégezni: ilyen a génszerkesztett sertésszervek átültetése. Ez történt nemrég két olyan beteg esetén, akiknek testét családjuk kutatásra ajánlotta fel. Az átültetett disznószíveket 72 órán keresztül hagyták a páciensekben, hogy megfigyelhessék szervezetük reakcióit, és tanulmányozhassák a disznószív működését.

Az egyik disznószív-átültetést végző orvoscsapat a New York-i NYU Langone Health műtőjében. Fotó: Joe Carrotta/NYU Langone Health

Jelenleg több mint százezer ember vár valamilyen szerv, például vese, máj, tüdő vagy szív átültetésére. Az emberekéhez nagyon hasonló disznószervek számos kutató szerint alternatívát jelenthetnének a várakozóknak.

A disznószív-átültetést végző sebész, Robert Montgomery, aki maga is egy átültetett szív tulajdonosa, azt mondta, egészen elképesztő látni, ahogy egy disznószív dobog egy ember mellkasában. Az orvos azt reméli, hogy olyanokon segíthet ezzel, akik másképp nem élhetnének annyi ideig, hogy kivárják a transzplantációt.

Az első férfi azonban, akin az Egyesült Államokban idén kíséreltek meg génszerkesztett disznószív-átültetést, két hónappal a transzplantáció után meghalt. Az egyelőre nem teljesen világos, hogy mi volt a halál oka, de az NYU Langone transzplantációs csapata megpróbált néhány dolgot máshogy csinálni, mint korábban a Marylandi Egyetem orvoscsapata. Például nem használtak új típusú immunszupresszív gyógyszereket, és nem tették a szíveket a szállítás során olyan speciális, perfúziós oldatos szállítóeszközbe, ami az állatból állatba történő szervátültetés során szükséges, emberek esetén viszont megkérdőjelezhető a használata.

Emellett az orvoscsapat többször is megvizsgálta a disznószívet a herpeszvírus 5, vagyis a citomegalovírusra, amelyik szerepet játszhatott a Marylandi Egyetemen műtött férfi halálában. Bár a transzplantáció előtt azt a disznószívet is tesztelték a vírusra, a New York-i intézmény két további vizsgálatot is elvégzett, hogy biztosak legyenek a fertőzésmentességben.

