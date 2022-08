Ipsos: A magyarok többsége kitart az abortusz legalizációja mellett

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Az Ipsos piac- és közvélemény-kutató vállalat idei felmérése szerint Magyarországon a válaszadók 70 százaléka tartja elfogadhatónak az abortuszt, amennyiben a magzat kora még nem haladta meg a 20. hetet. Ez jelentős csökkenést jelent a korábbi évekhez képest: 2021-ben a válaszadók 79, 2020-ban és 2019-ben pedig 78 százaléka támogatta az abortuszhoz való jogot.

Abban az esetben, ha a terhesség az anya életét vagy egészségét veszélyezteti, a magyarok 81 százaléka támogatja a legális abortuszt, erre Németországban is ugyanekkora arányban válaszoltak igennel. A 81 százalék igen közel esik a globális 80 százalékos átlaghoz.

A speciális kérdésekre adott válaszok Fotó: Qubit

A kutatók rákérdeztek arra az esetre is, ha a fogantatás nemi erőszak eredménye, ebben az esetben a magyarok 82 százaléka támogatná, hogy az áldozatnak joga legyen a terhesség megszakítását kérni, itt a globális átlag 76 százalék. Abban az esetben, ha a gyermek súlyos fogyatékossággal vagy egészségügyi problémákkal születne, 81 százalék támogatja a terhességmegszakításhoz való jogot.

Svédország, Malajzia és az Egyesült Államok

A huszonhét országban végzett kutatás átlaga szerint a válaszadók 59 százaléka támogatná minden, vagy majdnem minden esetben az abortuszhoz való jogot, míg 26 százalékuk teljes egészében elutasítja az abortuszt. A legtöbb döntéspárti válaszadó Svédországban él, itt erre a kérdésre 86 százalék felelt igennel. India a leginkább elutasító az abortusszal szemben, itt a válaszadók 49 százaléka gondolja úgy, hogy a terhességmegszakítás minden, vagy csaknem minden esetben betiltandó.

Az abortusz jogának általános elfogadottsága Fotó: Qubit

A speciális körülményeket érintő kérdésekben Malajzia volt a leginkább elutasító: itt a válaszadók 20 százaléka szerint akkor is tiltani kellene az abortuszt, ha a terhesség az anya életét fenyegeti, 40 százaléka szerint akkor is, ha a terhesség nemi erőszak következménye, és 36 százalékuk szerint abban az esetben is, ha a gyermek súlyos fogyatékossággal vagy betegséggel születne.

Az Egyesült Államokban, ahol idén törölték el az alkotmányos abortuszjogot, 2022-ben a válaszadók 54 százaléka támogatná azt minden, vagy csaknem minden esetben, ez az arány tavaly még 66 százalék volt.

