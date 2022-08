Száz éve kihaltnak hitt magnóliafaj került elő Haitin

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Az IUCN nyilvántartása szerint a haiti magnólia (Magnolia emarginata) a sziget északi részén élő, kritikusan veszélyeztetett növény, amely 1000 és 1300 méter közötti magasságban volt megtalálható, míg az otthonául szolgáló erdőt egy hatalmas vihar letarolta. Az utolsó élő példányt a felfedezésekor, 1925-ben látták – egészen mostanáig, egy haiti kutatócsoport ugyanis élő, virágzó példányokat talált.

Bár az IUCN szerint az erdő egy részét vihar döntötte ki, a Haiti National Trust szerint a szigeten tomboló erdőirtás volt az, ami majdnem végképp eltörölte a haiti magnóliát a Föld színéről.

A magnólia nyomába eredő ötfős csoport június közepén indult útnak, a fa ugyanis ilyenkor indul virágzásnak, így könnyebb azonosítani. Az expedíció harmadik napján meg is találták a növényt. A kutatók a történelem során először le is fényképezték a magnóliákat és DNS-mintát is gyűjtöttek a növényből.

A magnólia virága Fotó: Haiti National Trust

Egy a millióhoz

Eladio Fernandez, a Haiti National Trust munkatársa, az expedíció vezetője szerint egy a millióhoz volt az esélye, hogy sikerrel járnak, de a felfedezés új reményt adhat Haiti javarészt elpusztított erdőinek. Az országban az erdők mindössze 1 százaléka maradt meg érintetlenül, a többit felégették vagy kivágták.

Az, hogy a fából fiatal és idős példányokat is találtak, mindenesetre bizakodásra adhat okot: Fernandez szerint ha a növény a Massif du Nord viszonylag érintetlen hegyvidékén megmaradhatott, vissza lehet telepíteni máshova is.

A kutatók abban reménykednek, hogy további kihaltnak hitt fajokat is megtalálhatnak a területen, és azt tervezik, hogy ősszel ismét meglátogatják a magnóliákat, hogy magokat gyűjthessenek róluk és nekiláthassanak a szaporításuknak.

