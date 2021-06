El se veszett, mégis megvan a Gould-féle egér Ausztráliában

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A Gould-féle egér Ausztrália szárazföldi területeiről kipusztult, ezért egészen mostanáig úgy hitték, hogy több nem is maradt belőle, de egy friss kutatás szerint azért nem ekkora a baj: a djoongari néven ismert faj (Pseudomys fieldi) teljes egészében megegyezik az utoljára százötven éve látott állattal.

Ez az egér is bajban van, de legalább még nem halt ki: a leletek alapján az európaiak érkezése előtt az ausztrál szárazföld kétharmadán megtalálható volt, de az invazív fajok kiszorították onnan, míg végül már csak a Bernier-szigeten maradt fenn belőle egy kisebb populáció. Az állatok mindössze egy negyven négyzetkilométeres területen voltak megtalálhatóak. A djoongari megóvásán az ausztrál vadvédelem a kilencvenes évek elején kezdett dolgozni, mostanra négy szigetre telepítették be a fajt.

A mégsem kihalt egér Fotó: Wikimedia Commons

A Gould-féle egér utolsónak hitt példányát 1857-ben írták le, a kutatók most DNS-minták alapján vizsgálták, hogy milyen rokonságban állhatott 42, még fennmaradt rokonával. A minták mindenben egyeztek a Cápa-öböl egereivel, vagyis a djoongarival.

Viszlát, fieldii, helló, gouldii

Emily Roycroft evolúcióbiológus, a tanulmány vezető szerzője szerint jó hír, hogy legalább a Gould-féle egér nem halt ki, az azonban, hogy a szárazföldön már hírmondója sem maradt, jól mutatja, hogy mekkora veszélyben vannak az őshonos rágcsálók a kontinensen. Roycroft szerint az Ausztráliában kipusztult emlősök 41 százaléka rágcsáló volt.

A kutató szerint az európai kolonizáció óta aggasztó tempóban halnak ki az őshonos fajok: az új betegségek, a behurcolt invazív fajok, macskák, rókák és a mezőgazdaság miatt megtizedelődött az ausztrál fajok száma. A kutatásban hét további, mára ténylegesen kihalt rágcsáló maradványait is vizsgálták, ezek alapján ezek az európaiak érkezése előtt Ausztrália nagy részén jelen voltak, mostanra viszont kipusztultak. Roycroft szerint ez azt is jól mutatja, hogy a genetikai diverzitás magában még nem biztosíték egy faj fennmaradására.

A Pseudomys gouldiit hivatalosan 1990-ben nyilvánították kihaltnak, ha a taxonómusok is egyetértenek a változtatással, a most újrafelfedezett Pseudomys fieldiit vissza fogják nevezni az előző nevére. A faj fennmaradása egyelőre nincs közvetlen veszélyben (bár továbbra is veszélyeztetettnek számít), miután sikerült több nagyobb populációt is létrehozni belőlük, de a kutatók szerint az invazív fajok mellett az egyre sűrűbben előforduló tüzek a djoongarit is veszélyeztetik.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: