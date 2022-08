Kína sokkal gyorsabban melegszik, mint a világ

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Kína átlaghőmérséklete a globális átlagot jelentősen meghaladó mértékben, évtizedenként 0,26 Celsius-fokkal emelkedett az utóbbi 70 évben, írja a Reuters a kínai időjárási hivatal jelentése alapján.

Az előrejelzések szerint az átlagos 0,15 Celsius-fokos emelkedést meghaladó ütem a jövőben is fennáll majd, mivel az éghajlatváltozás egyre nehezebbé teszi a globális felmelegedéssel folytatott küzdelmet Kínában. Yuan Jiashuang, a kínai Nemzeti Éghajlati Központ (NCC) igazgatóhelyettese egy szerdai sajtótájékoztatón elmondta, hogy a régióban továbbra is kiugróan magas melegedési ütemmel számolnak, és figyelmeztetett arra is, hogy ez hatással van az ország vízkészleteinek egyensúlyára. Ez begyűrűzik a mezőgazdaságba is, hatással van a terméshozamokra, ezzel együtt pedig a teljes gazdaságra. A szélsőséges időjárási viszonyok további katasztrófákhoz vezetnek.

Ezekkel a kihívásokkal azonban nem csak Kína szembesül. A világon mindenhol tapasztalható hőhullámok, és az azok következtében kialakuló aszályok, erdőtüzek pusztítanak. Más országokban a magas csapadékmennyiség okoz gondot, váratlan árvizek formájában.

Kína jelentősen elmarad a globális klímavédelmi küzdelemben kitűzött céloktól

Annak ellenére, hogy az ország teljes gazdaságára hatással vannak a klímaváltozás következményei, Kína a Climate Action Tracker május 19-én kiadott jelentése szerint jócskán elmarad a tervezett mutatóktól és vállalásaitól. Az ország a cselekvési tervben megszabott paramétereket rendre alulteljesíti, kibocsátási rátája meghaladja a célértékeket, a vonatkozó szabályozások értelmében pedig egyelőre nem reális cél a Párizsi Egyezményben foglalt másfél fokos növekedés betartása.

Kína üvegházhatásúgáz-kibocsátása 2019-ben a teljes fejlett világ kibocsátását is meghaladta. Ezen ugyan enyhített a 2020-ban kitört koronavírus-járvány, de a kibocsátás további jelentős csökkentésére lenne szükség ahhoz, hogy betartható legyen a Párizsi Egyezmény. Főleg azért, mert a globális klímaváltozás elleni küzdelemben Kína kihagyhatatlan szereplő: a BBC 2021-es cikke szerint a világ karbonkibocsátásának több mint negyedéért felel. Ezért már a 2030-ig vállalt kötelezettségek betartása is sokkal fegyelmezettebb fellépést követel, mint a jelenleg érvényes törekvések. Erre az ország egyébként ígéretet is tett a tavalyi glasgow-i klímacsúcson.

