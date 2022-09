Év végén bezár a CEU iLab

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Véget ér egy korszak: december 31-én befejeződik az InnovationsLab működése a CEU-n, a startup-inkubátor mostantól nem végez további tevékenységet budapesti székhelyén. Az egyetem közleményében „nehéz döntésnek” nevezte az iLab megszűntetését, amelynek az egyik fő indoka a CEU bécsbe költözése volt, ennek megfelelően az intézmény a továbbiakban a lehető legtöbb tevékenységét igyekszik az osztrák fővárosba helyezni.

Az iLab működése 2016-ban kezdődött, kezdetben egyetlen osztályteremben, majd működésének első 18 hónapjában Magyarország legjobb inkubátorává nőtte ki magát. Az inkubátor csakhamar kinőtte a termet, mostanra 150 CEUs önkéntes segítette az utolsó csoportok vállalkozását.

Az innen kinövő startupok 13 millió eurós külső bevételt könyvelhettek el, a cégek összesen 230 munkahelyet teremtettek, a sikertörténetek közé tartozik a BrokerChoser és a Talk-A-Bot nevű startup is.

Az inkubátorban a szakmai mentorálás mellett a kapcsolati háló építésére és a potenciális befektetőkkel való találkozásra is lehetőség nyílt, mindez a CEU intézményi hátterével együtt pedig felbecsülhetetlen segítséget nyújtott az induló startupoknak.

Egy közösség vége

Kozma Andrea, a CEU iLab igazgatója korábban a Qubitnek elmondta, hogy az iLab sikerét az inkubátor és az oktatás szoros kapcsolódása adta, a csapatok tagjai bejárhattak a számukra releváns egyetemi órákra, és mesterképzéses hallgatók segítségét is igénybe vehették. Mindemellett a csapatok az egyetem jogi karával is kapcsolatba kerültek, ahol 3 hónapra jogász hallgatók segítségét is igénybe vehették, az ő felügyeletüket a világhírű Baker McKenzie látta el.

Az iLab közleményében a számszerűsíthető sikerek mellett arra is kitérnek, hogy az inkubátor megszűnése egy közösség végét is jelenti, amelyben 7 éve segítették a startupok munkáját. Az egyetem közleményében jelezte, hogy mindent megtesznek azért, hogy segítsék az inkubátor eddigi munkatársainak további elhelyezkedését, legyen szó akár a CEUn belüli, akár azon kívüli váltásról, valamint azt is közölték, hogy az iLab partnerségi programjainak egy részét az intézmény más egységei viszik majd tovább.

