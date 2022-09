A 4 napos munkahét egyik legnagyobb kísérletében a résztvevők fele szerint javult a termelékenység

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Japántól Spanyolországon át Izlandig számos országban folytattak már kísérletet a négynapos munkahét hatékonyságának vizsgálatára az elmúlt években, most éppen Nagy-Britanniában zajlik a világ egyik legnagyobb ilyen célú tesztje. Júliusban 73 vállalat állt át ideiglenesen az egy nappal csökkentett munkahétre, és a 4 Day Week Global nevű nonprofit szervezet a kísérlet félidejéhez közeledve felmérést készített a benyomásaikról.

A 70 cég közül 41 válaszolt a kérdésekre, és közülük 88 százalék számolt be arról, hogy az új munkarend eddig jól bevált az üzleti életében, 86 százalékuk pedig hajlik afelé, hogy a kísérleti időszak végeztével is maradjon a négynapos munkahétnél.

Leggyakrabban amiatt aggódnak a cégek, hogy az egyik munkanap kiesésével csökken a munkavállalók teljesítménye, de míg a válaszadók 46 százaléka szerint a termelékenység nagyjából ugyanolyan szinten maradt, 34 százalékuk kismértékű javulásról, 15 százalékuk pedig jelentős javulásról számolt be a teljesítménnyel kapcsolatban – vagyis mindössze 5 százaléknyian voltak azok, akik a termelékenység romlását érzékelték.

Valamivel nagyobb gondot okoz a munkarend átszervezése, de a válaszok alapján egyáltalán nem megoldhatatlan ez sem: a felmérésben részt vevő cégek 29 százaléka 5-öst, 49 százaléka 4-est, 20 százaléka pedig 3-ast jelölt meg azon a skálán, ahol az 1-es a rendkívül nagy kihívást, az 5-ös a teljesen sima átállást jelentette, tehát így is csak egyetlen cég számolt be problémás átszervezésről.

A New York Times cikke szerint a kísérletben részt vevő vállalatok vezetői arról számoltak be, hogy a négynapos hétnek köszönhetően a dolgozóknak több idejük maradt testmozgásra, főzésre, a családjukkal való együttlétre és hobbijaikra, ami nemcsak a jólétüket javította, hanem munkaidejükben is energikusabbá és produktívabbá tette őket.

A hatékonyabb munkavégzés miatt az az általános vélekedés, hogy négy nap alatt is el lehet végezni ugyanazt a mennyiségű munkát, mint öt nap alatt, de az teljesen cégfüggő, hogy ki hogy oldja meg a munkaszervezést – van, ahol mindenki a pénteket kapta meg szabadnapnak, míg máshol a dolgozók fele szerdán, a másik fele pénteken nem jár be dolgozni. A kísérletben senkinek nem csökkentették a fizetését.

A tesztben összesen több mint 3300 munkavállaló érintett, jellemzően a marketing, az egészségügy, a pénzügy, a vendéglátás és a kiskereskedelem területén.

