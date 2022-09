Antibiotikumokkal tömik a korallokat, hogy megakadályozzák a korallzátonyok megbetegedéseit

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

A Karib-tenger korallzátonyait sújtó betegség terjedését antibiotikumos kenőccsel igyekeznek megakadályozni a kutatók. A korallokat kézzel kenik be a gyógyszeres krémmel, de emellett probiotikumokkal is kísérleteznek annak reményében, hogy ezzel növelik a korallok ellenálló képességét a betegségekkel szemben.

Az SCTLD (stony coral tissue loss disease, vagyis köves korallszövet veszteség) betegséget először Floridában, Miami partjánál észlelték 2014-ben, de a kórokozója máig nem ismert, még azt sem tudják, hogy vírus vagy baktérium okozza. A betegség csak a keménykorallokat támadja meg – azokat, amelyek merev kalcium-karbonát vázzal rendelkeznek, és úgynevezett zátonyépítőnek számítanak.

A betegség a felfedezése óta Grenadáig terjedt, és egyes területeken a korallok 100 százalékát elpusztította. A fertőzés hatására a korallok levedlik színes lágyszövetüket és csak a fehér vázuk marad meg. Egyelőre több különböző módszert is tesztelnek a kór megfékezésére, változó sikerrel.

Az egyik ilyen az antibiotikumos kenőcs használata. A fertőzött korallterület bekenése időigényes folyamat: vastag rétegben juttatnak amoxicillin tartalmú pasztát az élőlényekre, azzal a céllal, hogy megállítsák a betegség további terjedését. Bár az antibiotikum kifejezetten a baktériumok ellen hatásos, a vírusos megbetegedések visszaszorításában is eredményes lehet a kezelés. 2020-as és 2021-es tanulmányok eredményei szerint az antibiotikumos hatása akár a 95 százalékot is elérheti. 2018 óta több mint 21 ezer korallt kezeltek már antibiotikummal az Egyesült Államokban.

Az antibiotikumok nagy mennyiségű használatával szemben azonban gyakori ellenérv, hogy antibiotikum-rezisztenciát okozhat más tengeri élőlényekben. Ezért Blake Ushijima és egy korábbi kollégája, Valerie Paul, a Smithsonian Tengeri Állomáson egy új módszerrel kísérletezik: probiotikumokkal igyekeznek megerősíteni a betegségnek kitett korallok ellenálló képességét. Használnak probiotikus pasztát, illetve alkalmazzák azt a megoldást is, hogy műanyag fóliával letakart korallokra probiotikus iszapot fecskendeznek 2 órán keresztül.

A probiotikus kísérleteknek 2020-ban a koronavírus-járvány egy időre megálljt parancsolt, azóta újrakezdték a kezeléseket és már egy tucatnyi korallnál sikerült lassítani vele a betegség terjedését. További vizsgálatokat folytatnak, hogy megállapítsák az eredményességet, addig is a hatásosabb, antibiotikumos módszernél maradnak a kutatók, írja a New Scientist.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: