Beperelték a német kormányt a magas légszennyezettség miatt

Hét német állampolgár beperelte Németország kormányát, amiért annak nem sikerült a légszennyezettséget a világ vezető tudósai által ajánlott határérték alatt tartania – írja az EUobserver. A felpereseket a ClientEarth és a Deutsche Umwelthilfe nevű környezetvédelmi szervezetek támogatják az ügyben, amelyet a múlt héten indítottak el a Szövetségi Közigazgatási Bíróságon.

A felperesek azt állítják, hogy a német törvények sértik a tiszta és egészséges levegőhöz való jogaikat, mivel lehetővé teszik, hogy a levegőszennyezés szintje négyszer-ötször magasabb legyen az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által javasoltnál.

„A légszennyezést ugyan nem nevezik meg gyakran a halálesetek okaként, de életeket követel, és olyan hosszú távú betegségeket okoz, mint a rák, a szívproblémák, a légszomj vagy az agyvérzés” – idézi a lap az egyik müncheni felperest, aki az asztmáját köszönheti a légszennyezettségnek. A bírósági ügyet elindító állampolgárok mind Németország négy legszennyezettebb városából (Berlin, Düsseldorf, München és Frankfurt) származnak.

A Greenpeace akciója 2021 májusában Berlinben, a brandenburgi kapu előtt Fotó: JORG CARSTENSEN/dpa Picture-Alliance via AFP

Az Európai Unióban (EU) 2015-ben állapították meg a jelenleg is érvényben lévő, kötelező erejű levegőminőségi normákat, hogy megfékezzék a légszennyezést, de a WHO 2021-ben még alacsonyabb határértékekről döntött, ennek nyomán sokan kampányoltak az EU-s jogszabályok frissítése mellett is.

A levegőminőségre vonatkozó uniós jogszabályok felülvizsgálata most is tart, azok megváltoztatására várhatóan októberben tesznek javaslatot. Csakhogy az új szabályok végrehajtása, a szigorúbb határértékek bevezetése csak évek múlva válik kötelezővé a tagállamok körében.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint az EU városi lakosságának több mint 90 százaléka van kitéve a WHO által javasoltnál magasabb szállópor-, ózon- és nitrogén-dioxid-szintnek. Becslések szerint az ajánlott határérték betartásával több mint 50 ezer idő előtti halálesetet lehetne megelőzni az EU-ban.

