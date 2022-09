A szigorú drogpolitikájáról ismert Japánban felmerült a kannabiszból készült gyógyszerek engedélyezése

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

A japán egészségügyi minisztérium egy testülete azt javasolta a kormánynak, hogy fontolja meg a kannabiszból készült gyógyszerek behozatalának, gyártásának és használatának engedélyezését, a gyógyszereknél megszokott engedélyezési eljárás mellett – írja a Japan Times.

Ez annyiban mindenképp meglepő, hogy a globális legalizációs vagy dekriminalizációs hullám ellenére Japánban töretlenül tartja magát a szigorú drogpolitika, és a marihuána birtoklásáért, termesztéséért és érékesítéséért akár 10 évig terjedő börtönbüntetést is kiszabhatnak az országban. A lap szerint a birtoklással lebukott hírességek gyakran szerepelnek a címlapon, és hivatalos felmérések alapján csak a lakosság 1,4 százaléka próbálta ki valaha a füvet.

Tüntetés a marihuána legalizálásáért Tokióban, 2016. május 1-én Fotó: ALESSANDRO DI CIOMMO/NurPhoto via AFP

Az egészségügyi testület ezzel némileg összhangban azt is megjegyezte, hogy a marihuána rekreációs célú használatának visszaszorítása érdekében még többet is tehetne a kormány. Ez arra vonatkozik, hogy bár a birtoklást, termesztést és értékesítést tiltja a törvény, hivatalosan a kannabisz használata legális, így a testület ajánlása szerint az engedély nélküli használatot is bűncselekménynek kellene minősíteni.

Mindezek ellenére az orvosi felhasználás előnyeire már Japánban is felfigyeltek, a testület például az epilepszia ellen bevetett Epidiolex nevű gyógyszert említette meg, amikor a törvényességi akadályokat tárgyalta. A kannabidiol (CBD) alapú szer klinikai vizsgálatát nemrég engedélyezték Japánban, de a jelenlegi törvények értelmében az orvosok akkor sem írhatnák fel a betegeknek, ha a gyógyszer minisztériumi engedélyt kap a jövőben.

Japánban ma csak olyan CBD-termékek kaphatók, amelyeket vagy a növény szárából, vagy a magjából állítanak elő. A kannabisz más részeiből készült gyógyszerek vagy más termékek akkor is illegálisak, ha a pszichoaktív anyagot kiszűrték belőlük.

