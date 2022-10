Középiskolásoknak szóló klímaválság-versenyt hirdetett az MTA

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Tanulmányi versenyt hirdetett a Magyar Tudományos Akadémia. A klímaválságról és a fenntarható fejlődés témájában meghirdetett versenyen 9-12. osztályos, Magyarországon vagy határon túl magyar nyelven tanuló diákok indulhatnak, a nyertesek felkészítő tanárukkal együtt ellátogathatnak a dél-franciaországi ITER fúziós erőműbe.

A háromfős csapatok október 19-ig jelentkezhetnek a versenyre, aki nem mehet az erőműbe, az tabletet, napelemes töltőt, wireless hangszórót, fülhallgatót vagy ökohátizsákot nyerhet, a legeredményesebb felkészítő tanár pedig egy biciklivel gazdagodhat. Persze a versenyen megszerzett tudás is tiszta haszon, és bicikli ide vagy oda, azért az sem lenne rossz, ha sikerülne valahogy elkerülni a klímakatasztrófát.

Részletek, regisztráció

A csapatban csak ugyanannak az iskolának a diákjai szerepelhetnek, de felkészítő tanárt más intézményből is választhatnak. A verseny két online fordulóból és egy élő döntőből áll, az első online fordulót október 21-én tartják, a másodikat december elsején. Az élő döntőt január 14-én rendezik majd, és online is lehet követni.

A versenyhez az MTA összeállított egy rövid összefoglalót a jelenlegi felmelegedésről, illetve közzétették az ajánlott irodalom (nem teljes körű) listáját is, ezen kívül az MTA honlapján található tudástárakban a növekvő igényekről, a véges lehetőségekről is infografikákon és animációkon keresztül lehet tájékozódni. A versenyre készülő tanárok és diákok itt regisztrálhatnak, ugyanitt pedig több információt is találhatnak a verseny menetéről, a nyereményekről és egyebekről.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: