Virágzó élet lehetett a Marson, míg a klímaváltozástól meg nem fagyott a bolygó

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

A legtöbb kutató egyetért abban, hogy régen a Mars légköre sokkal sűrűbb, és széndioxidban és hidrogénben gazdagabb volt, mint most, ilyen körülmények között pedig nagyon valószínű, hogy négymilliárd éve folyékony víz is akadt a bolygón. Ilyen feltételek mellett pedig a mikrobiális élet lehetőségét sem lehet kizárni – ezt vizsgálta társaival együtt Regis Ferriére, az Arizonai Egyetem csillagásza.

Ferriére és társai a mai Marskutatás állásának megfelelően egy olyan hipotetikus forgatókönyvet vázoltak fel, amelyben a bolygón metanogén organizmusok éltek. Ezek anyagcseréjük során szén-dioxidot és hidrogént vesznek fel, majd metánt állítanak elő.

A modell szerint négymilliárd évvel ezelőtt a Marson olyan bőséggel akadt hidrogén, hogy ezek az organizmusok vígan megélhettek belőle. Ferriére szerint az üvegházhatású gázok magas koncentrációja miatt ekkoriban a Mars meleg és nedves környezet volt, legalábbis jóval melegebb, mint most, folyékony tavakkal és folyókkal. A kutatók feltételezése (és a kőzetminták) szerint a víz erősen sós volt.

Láncreakció

Ezek ideális körülményeknek számítanának a metanogének számára. Boris Sauterey, a tanulmány vezető szerzője szerint ezt a modellt kellett alkalmazniuk arra, amit a Marsról tudtak – miután pedig ezt megtették, kiderült, hogy ha valóban volt egy ilyen időszak a bolygó életében, az alkalmas volt az efféle élet kialakulására. Ha pedig kialakult ilyesmi, és valóban éltek ott ilyen organizmusok, mi változtathatta meg úgy a körülményeket, hogy a meleg és nedves bolygóból hideg és száraz lett?

Sauterey szerint maguk az organizmusok indítottak be a légkörben láncreakciót. A feltételezett organizmusok számára a bolygó felszíne még négymilliárd évvel ezelőtt is túl hideg lehetett, a talaj felső néhány száz méterében éltek, és ahogy a légkör lehűlt, egyre mélyebbre húzódtak. Közben viszont táplálkoztak is, emiatt a légkör viszont egyre ritkábbá vált, és megindult a bolygó eljegesedése.

Ha valóban léteztek ilyen mikrobák, még az is elképzelhető, hogy még mindig élnek valahol mélyen a felszín alatt – ez magyarázná a légköri metán jelenlétét is.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: