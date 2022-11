Bizarr halakra bukkantak az ausztrál óceán mélyén

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Eddig ismeretlen mélytengeri szörnyeket talált egy ausztrál kutatóhajó a Kókusz-szigeteknél. Az expedícióban Ausztrália külső tartományainak tengeri biodiverzitását vizsgálták, méghozzá elég nagy sikerrel: az Investigator névre keresztelt hajó 13 ezer kilométert tett meg 35 nap alatt, mindeközben pedig eddig felfedezetlen vízmélyi hegyeket, kürtőket, krátereket térképezett fel, és több új fajra is bukkant.

Egy Ogcocephalidae, ami úgy néz ki, mint egy meglepett ravioli Fotó: Museums Victoria / Ben Healley

Az még nem világos, hogy mennyire: a kutatók számos repülőhalat, kígyóhalat és a ogcocephalioidea-fajt találtak, de hogy ezek közül mennyi ismeretlen a tudomány számára, az csak később derül majd ki. Tim O’Hara, a kutatás vezetője már az induláskor jelezte, hogy számos ismeretlen faj felfedezésére számítanak, mert az Ausztrália partjaitól 2500 kilométerre fekvő vizeket eddig még kevesen vizsgálták.

Védett terület lesz

O’Hara jóslata bejött: a Csendes-óceán és az Indiai-óceán találkozásánál fekvő tenger fenekén és a felszínhez közelebb is találtak olyasmit, amit valószínűleg eddig még nem kategorizáltak. A Kókusz-szigeteket és a Karácsony-szigetet övező vizeken az ausztrál kormány egy új tengeri nemzeti park felállítását indítványozta, így a most felfedezett fajok is védelmet kapnak majd.

A területen rengeteg repülőhal él, ezekből hat külön fajt azonosítottak, de a kutatók a tengerfeneket is vizsgálták, így 5500 méteres mélységből is gyűjtöttek mintákat. O’Hara szerint a begyűjtött fajok harmada volt eddig ismeretlen, ezek között szerepel egy vak kígyóhal is. A vak kígyóhalak a tengerfenék közelében élnek, a szemük visszafejlődött, a bőrük pedig áttetszővá vált.

Az eddig valószínűleg ismeretlen vak kígyóhal Fotó: Museums Victoria / Ben Healley

A begyűjtött fajok az expedíció vezetője szerint persze csak a jéghegy csúcsát jelentik, de mivel az emberiség alig tud valamit a mélytengerek élővilágáról, mindenképpen érdekes felfedezésekről van szó – még akkor is, ha O’Hara becslése nem jön be, és kevesebb eddig ismeretlen állatot találtak, mint ahogy tippelte.

