Pokoli tűzhangyainvázió fenyegeti Hawaii legtermékenyebb szigetét

Katasztrofális egészségügyi, ökológiai és gazdasági következményekkel fenyegető támadásra figyelmezteti a helyi lakosságot a Kauai Invazív Fajok Bizottsága. A Hawaii Egyetem hangyakutató munkacsoportja nemrégiben a kis tűzhangyák (Wasmannia auropunctata) új sokmilliós szuperkolóniának megjelenését dokumentálta Hawaii negyedik legnagyobb szigetén.

A kedvező mikroklímája miatt a Hawaii-szigetek mezőgazdasági központjának számító Kauain korábban mindössze két kisebb, izolált populációját ismerték az Dél- és Közép-Amerikában honos invazív hangyafajnak. A növények mellett az idegenhonos állatfajok gobális terjedését megnyitó kolonizációval Afrikától Ausztráliáig a Föld számos pontján megtelepedett kis tűzhangyák rendkívül agresszív viselkedésük miatt váltak hírhedté.

A mindössze 1,5 milliméteres dolgozók akár több tízmilliós vándorló szuperkolóniái nem csak a helyi flórát és faunát tarolják le, de a haszonállatok mellett megtámadják a házi kedvenceket, sőt az embereket is. A kutatók szerint szerint nem ritka, hogy fák koronájában tanyázó hangyák fürtökben hullanak az emberek nyakába, a csípéseik nyomán nagy felületen kialakuló, hetek múlva is alig gyógyuló gennyező sebeket okozva áldozataik bőrén. A tűzhangyaméreg erejét mutatja, hogy a talajon fészkelő madarak fiókáit, vagy a tojásból frissen kikelt fiatal tengeri teknősöket egy-egy ilyen támadás el is pusztítja, a megcsípett haszonállatokkal, kutyákkal, macskákkal és egyéb házi kedvencekkel pedig az elfertőződő csípések nyomán fellépő szövődmények végeznek.

A Wasmannia auropunctata dolgozói Fotó: Wikipédia

A hawaii hangyakutatók abban reménykednek, hogy a még nem feltárt okokból az megjelent szuperkolóniákat sikerül elszigetelni egymástól és a specifikus méreganyaggal kezelt táplálékcsalikkal megállítani terjeszkedésüket. A Science Alert beszámolója szerint ehhez azt is meg kell akadályozni, hogy a rovarok elérjék a természetes folyóvizeket vagy a tengerpartokat. A mürmekológia egyik friss felfedezése szerint ugyanis a tűzhangyafélék jelentősebb távolságokat is képesek megtenni a vízben azzal, hogy ezerszámra összekapaszkodva élő tutajt alkotnak magukból.

