Lecsap a rendőrség a lezárások ellen tüntetőkre Kínában

Az országban példátlannak számító tüntetéssorozat vette kezdetét csütörtökön Kínában: az emberek országszerte a covid miatt érvényben lévő szigorú lezárások ellen tiltakoztak. Az első tüntetések közvetlen kiváltó oka egy toronyház kigyulladása volt, a tiltakozók szerint a tragédiában a lezárások miatt kellett tíz embernek meghalnia, ugyanis gyakorlatilag rájuk zárták az ajtót. A kormány tagadja, hogy a haláleseteknek bármiféle közük lenne a lezárásokhoz. A korlátozások feloldása mellett többen Hszi Csin-Ping lemondását is követelték.

Hétfőn a hatóságok több pekingi utcát is lezártak. A tüntetések tervezett helyszínén továbbra is erős a rendőri jelenlét, a BBC szerint Pekingben több embert is letartóztattak, miközben a rendőrség keresi a hétvégi tüntetések résztvevőit. A rendőrök ellenőrzik a járókelők telefonját, és intézkednek ellenük, ha az országban illegális szoftvert (VPNt vagy Twittert) találnak, több tüntetőt telefonon vagy személyesen, az otthonában vontak felelősségre. A Twittert a kínai cenzorok különös figyelemmel kísérik: a tüntetések kezdetekor a platformot botok tömegei lepték el, hogy eltereljék a figyelmet a demonstrációkról szóló hírekről.

A Reuters szerint a rendőrök több pekingi tüntetőtől is írásos beszámolót kértek arról, hogy hol tartózkodtak a hétvégén. A letartóztatottak többségét rövid időn belül elengedték, miután kifaggatták őket arról, hogy miért vettek részt a tüntetésen, és tisztában voltak-e vele, hogy illegális összejövetelen vettek részt. A kínai külügyminisztérium egyik szóvivője szerint az országban tiszteletben tartják az emberek szabadságjogait, de ezeket a törvényes kereteken belül kell gyakorolniuk.

Tüntető Pekingben 2022 november 27-én Fotó: KOKI KATAOKA/The Yomiuri Shimbun via AFP

Nyugati ármánykodás vagy keleti elégedetlenség?

Több kínai véleményvezér vagy blogger is azt a meggyőződését fejezte ki, hogy a tüntetések mögött rosszindulatú külföldi erők állnak, akik békétlenséget akarnak szítani az országban, és politikai kérdést akarnak csinálni a járvány elleni védekezésből. A hivatalos pekingi kommunikáció szerint is nyugati összeesküvésről van szó, bár a szigorú távolságtartási szabályokon enyhítettek valamelyest, a kormány pedig ígéretet tett rá, hogy felgyorsítják az idősek oltási programját.

A CNN szerint nem biztos, hogy a mostani homályos ígéretek segítenek lecsillapítani a tüntetőket, akik Urumcsiban a tűzesetet követően 100 nap egybefüggő szigorú karantén után vonultak az utcára. Nem ők voltak az egyetlenek: miután az országban emelkednek a fertőzésszámot, egyre több helyen rendeltek el hasonló korlátozásokat, amelyek több millió embert érintettek.

A világbajnokság csak olaj volt a tűzre: a kínai szociális médiában tömegek fejezték ki értetlenségüket, amiért a katari bajnokságon tömegek ünnepelhetnek a lelátókon, méghozzá maszk nélkül. A kínai kormány válaszképpen cenzúrázta a focimeccsek közvetítését, a tévében ezentúl nem mutatják a szurkolókat. A kínai hatóságok egyébként is óvatosak a sportesemények élő közvetítésével, főleg a lelátók esetében, nehogy véletlenül valami oda nem illő dolog jusson el a tévénézőkhöz, mint például egy tibeti zászló.

A hétvégi tüntetések résztvevői mindenesetre aggódnak a folytatás miatt: sokan randiappokat használnak, hogy azon tartsák a kapcsolatot, mások pedig törlik a chatüzeneteiket, nehogy kiderüljön, hogy kikkel és miről beszélgettek, pláne az, hogy elmentek a tüntetésre.

Úgy tűnik, hogy a vezetőség azért engedhet valamit a szigorból, ami Cheng Youquan, a Kínai Járványügyi Központ igazgatója szerint nem is lenne feltétlenül rossz ötlet, bár szerinte nem a szigorú intézkedések okozzák a problémát, hanem a szabályok rugalmatlan betartatása. A kormány hivatalos kommunikációja szerint azért sok engedményre nem lesznek hajlandóak: azt javasolják a felháborodott, türelmetlen tüntetőknek, hogy szorítsák össze a fogukat, és minél türelmetlenebbek, annál jobban igyekezzenek betartani a közös szabályokat.

