Betiltották a gyilkos robotok bevetését San Franciscóban

Folytatódik a robotok kálváriája San Franciscóban: miután a helyi rendőrség 17 autonóm robotra tett szert, a képviselőtestület meg is szavazta, hogy a fegyverek „halálos erővel” is alkalmazhatóak legyenek, amennyiben „a lakosság vagy a rendőrök életének elvesztésére közvetlen kockázat merül fel”.

Közvetlen kockázat ugyan még nem merült fel, de a képviselőtestület először megszavazta, hogy bevethetőek legyenek a robotzsaruk, majd a képviselők meggondolták magukat. Hilary Ronen képviselő, aki már az első körben is a robotok ellen szavazott, a józan ész gyózelmeként ünnepelte a döntést.

A mostani szabályok szerint az autonóm robotokat csak olyankor lehet majd bevetni, ha a rendőrök élete veszélyben forogna, a halálos erő alkalmazásáról csak a rendőrtisztek dönthetnek majd.

A rendőrség (SFPD) szerint ez csak vihar a biliben: az elmúlt 11 évben már sikerrel alkalmaztak robotokat a bűnüldözésben, és ezzel sem volt semmi baj, igaz, ezek a gépek még nem voltak felszerelve fegyverekkel vagy robbanószerekkel. David Lazar, az SFPD rendőrfőnök-helyettese szerint azért egy kivétel akad: túszejtés vagy terrortámadás esetén a rendőrség robbanószert is küldhet az incidenshez.

Eltávolított erőszak

Gordon Mar, a város felügyelőtanácsának tagja eredetileg a robotok mellett szavazott, majd meggondolta magát: szerinte az alaposabb szabályozás ellenére az autonóm fegyverek bevetése csak rontana a rendőrség megítélésén és elszámoltathatóságán, az pedig, ha halálos fegyverként használják őket, csak eltávolítja a testülettől az erőszakot, és embertelenné teheti a bűnüldözést. A San Franciscói rendőrséget így is sok kritika érte a vélt vagy valós előítéletessége miatt, a robotellenes képviselők attól tartanak, hogy az algoritmus sem lenne sokkal kíméletesebb, mint a hús-vér rendőr.

Hiába tiltották be a gyilkos robotok bevetését, a meccs még nincs lejátszva: a bizottság döntése szerint az ügy egy másik bizottsághoz kerül, ahol arról döntenek, hogy bizonyos speciális esetekben vajon mégis alkalmazhatóak lennének-e ezek a fegyverek a bűnüldözésben. Az F5A típusú robot már készen áll a lövöldözésre: bár még nem szerelték fel vele, elméletben 12-es kaliberű sörétes töltényeket tudna kilőni, ezeket általában bombák távolról történő felrobbantására használják.

A testület döntése azért is fontos, mert ha engedélyeznék a robotok teljes körű használatát, az precedenst teremtene: Amerikában mindeddig egyetlen alkalommal vetettek be éles helyzetben robotot, a felfegyverzett Remotec F5A modellel 2016-ban egy öt rendőrrel végző gyanúsítottat iktattak ki. Egy San Franciscó-i rendőrtiszt szerint viszont a mostani szabályozással sem változik semmi: a rendőrség eddig is képes volt halálos erő alkalmazására szükség esetén, és ez a jövőben sem fog változni.

