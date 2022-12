Olcsó és gyors internet nem lett a Starlinkből, ehelyett Elon Musk műholdrendszere a hadsereget szolgálja majd ki

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Starshield néven új, az amerikai kormány számára hasznos rendszert fejleszt a SpaceX — jelentették be a vállalat honlapján. Bár részleteket nem nagyon árultak el, az új rendszer az első hírek szerint a hadseregnek nyújtana műholdas szolgáltatásokat. A Föld teljes körű műholdas megfigyelésére és titkosított információk tárolására és feldolgozására alkalmas rendszer arra a Starlinkes műholdarzenálra is épít, amellyel Elon Musk cége eredetileg gyors és bárhonnan hozzáférhető internetelérést ígért.

Az új kémszatellitek a Starlink műholdjainak a hálózatát használva kommunikálnak majd, és valószínűleg bebetonozzák Elon Musk cégét az amerikai hadiiparba. A SpaceX eddig 3200 Starlink-műholdat juttatott alacsony Föld körüli pályára abból a 10 ezerből, amelyre eddig engedélyt kapott. Bár a Starlink-rendszert eredetileg úgy harangozták be, hogy azoknak nyújt majd olcsó és gyors internetet, akik nem férnek hozzá ilyen szolgáltatáshoz, már korábban is voltak arra utaló jelek, hogy a gyakorlatban nemigen váltja majd be a hozzá fűzött reményeket.

Magyarországon például 2021 februárjától lehet igényelni, ám olcsónak semmiképp nem mondható: a szolgáltatáshoz szükséges antenna ugyanis 260 euer forintba kerül, az internetelérés ára pedig havonta több tízezer forint, vagyis nagyjából tízszerese a hagyományos szolgáltatók által kínált internetelérésnek.

Ebből nagyjából az következik, hogy a Starlink már alapból sem a szegényeknek, mint inkább azoknak szól, akiknek folyamatosan zavartalan internetkapcsolatra van szükségük: például a hadseregnek. Annyi mindenesetre egyre világosabban látszik, írja a Futurism, hogy az amerikai kormánnyal és a hadsereggel üzletelő SpaceX céljai messze túlmutatnak a világűr felfedezésén.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: