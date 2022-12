A vidéki utak az egész Európai Unióban halálosabbak, mint a városiak

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

A közelmúltban írtunk arról a Qubiten, hogy a születéskor várható élettartam Magyarországon belül is jelentősen magasabb Budapesten, mint a kevésbé városias régiókban. Budapesten csaknem négy évvel hosszabb életre számíthat az ember, mint Észak-Magyarországon. Ez sok tényezővel függ össze, a lakosság magasabb iskolai végzettségétől a jobb minőségű egészségügyi szolgáltatásokon át a tipikusan jobb munkakörülményekig. Most viszont az Eurostat adataiból az is kiderül, hogy még a halálos közlekedési balesetek is nagyobb gyakorisággal történnek vidéken, mint a városokban.

A legtöbb halálos baleset az EU-ban a portugál Alentejo régióban történik, ahol egymillió lakosra vetítve 135 ember halt meg 2020-ban közúti balesetben. A legbiztonságosabbnak ebből a szempontból a finn Åland-szigetek tűnnek, ahol senki nem halt meg 2020-ban közúti balesetben. Az összesen nem több mint 30 ezer lakosú, 1580 négyzetkilométeres szigeteket viszont nyomban a népes Stockholm, Bécs és Hamburg követi a listában hátulról: ezekben a városokban 2020-ban egymillió főre kevesebb mint 10 halálos közúti baleset jutott.



Összességében az látszik, hogy a nagyvárosok minden EU-tagállamban biztonságosabbak, mint a vidéki régiók. Magyarországon például Budapest ebből a szempontból négyszer biztonságosabb, mint a Közép-Dunántúl. A következőképpen alakult a helyzet 2020-ban:

Ha a tagállami szintet nézzük, a fenti képpel összhangban az látszik, hogy Romániában történik a legtöbb halálos közúti baleset, és Norvégia a legbiztonságosabb. Magyarország a középmezőnyben helyezkedik el.

Az eredmények két szempontból is meglepőek. Egyrészt némileg árnyalják azt a sztereotípiát, miszerint a déli országok sofőrjei hajlamosabbak a felelőtlen közlekedésre. Másrészt arra mutatnak rá, hogy éppen a legkevesebb egy főre jutó autóval rendelkező Romániában a legtöbb az egy főre jutó halálos balesetek száma. Ugyanez érvényes Magyarországra is: nálunk az EU-n belül a harmadik legalacsonyabb az egy főre eső személygépkocsik száma, mégis a középmezőnyben vagyunk a halálos balesetek tekintetében.



