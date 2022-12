A Perseverance hangfelvételt készített egy marsi porördögről

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Képeken már láthattunk a Mars felszínén áthaladó porördögöket, de azt egészen idáig nem tudhattuk, milyen lehet a hangja. A NASA marsjárója most egy ilyen poros forgószéllel találkozott, és mivel a Perseverance az első űreszköz, amely mikrofonnal felszerelkezve szállt le egy idegen égitesten, most először a természeti jelenség hangját is hallhatjuk.

Hát, olyan a hangja, mint a szélnek.

A porördög egyáltalán nem ritka jelenség a Marson, naponta több millió kering belőlük a felszínen, és a korábbi leszállóegységek után a Perseverance is több százzal találkozott már. De mivel a mikrofonja csak hetente kétszer van bekapcsolva, és akkor is csak néhány másodpercre, az is csoda, hogy most (vagyis 2021. szeptember 27-én) éppen arra járt egy forgószél.

A Toulouse-i Egyetem kutatói összevetették a hangfelvételt az űreszköz többi szenzoros adataival, és kiszámították, hogy a porördög átmérője körülbelül 25 méter, magassága legalább 118 méter volt. Másodpercenként átlagosan 60 felvert porszem becsapódását mérték, ami egyezik a Földön is megfigyelt forgószelek tulajdonságaival.

Azt azonban a kutatók is különösnek találták, hogy a becsapódások három rövid sorozatban történtek, mivel azt feltételezték, hogy a porrétegek az örvény falában gyűlnek össze, ami két ütközést eredményezne, amikor a forgószél elhalad a marsjáró mellett. A porördögről készült képek alapján azonban az örvény közepén is kering egy porfelhő – ennek okai egyelőre ismeretlenek.

A kutatóknak jelenleg is nagy akadályt jelent a marsi éghajlat modellezésében az, hogy nem tudják előre jelezni a globális porviharok kialakulását. Ennek egyik oka, hogy nem teljesen értik, hogyan, mikor és miért kerül a por a légkörbe, ezért a kisebb porördögök tanulmányozása segíthet a nagyobb viharok megértésében is.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: