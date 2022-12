Elektromosra cseréli járműveit az amerikai posta

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Az amerikai postaszolgálat, a USPS kedden bejelentette, hogy 2022 és 2028 között legalább 66 ezer szolgálati járművet szerez be, és 2026 után már az összes jármű elektromos lesz. A posta összesen mintegy 9,6 milliárd dollárt fektet abba, hogy lehozza flottáját a fosszilis üzemanyagokról, és fejlessze az elektromos töltőállomások infrastruktúráját.

Az Egyesült Államokban 2020-ban a klímaváltozás egyik legerősebb motorja a közlekedés volt, a szakértők szerint az üvegházhatású gázok kibocsátásának 27 százalékáért tehető felelőssé. Ehhez pedig érdemes hozzátenni, hogy az amerikai szövetségi kormányzat a világ legnagyobb, mintegy 650 ezer járműből álló flottáját üzemelteti, amelynek mintegy harmada felett a posta rendelkezik. Joe Biden amerikai elnök nemrég azt a célkitűzést fogalmazta meg, hogy 2035 után az összes újonnan beszerzett szövetségi járműnek elektromosnak kell lennie, míg ennek a kitételnek a könnyűgépjárművek, vagyis a 3,5 tonnát nem meghaladó járművek, személyautók, furgonok és hasonlók esetén már 2027-ig meg kell felelni.

Az amerikai posta napjainkban használt Grumman LLV furgonja 2022 nyarán Los Angelesben. A tervek szerint ezeket cseréli le a USPS az Oshkosh Defense NGDV járműveire. Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

Az amerikai posta levélszállító teherautói közül rengeteg már közel 30 éves, bár az amerikai postát így is nehéz volt meggyőzni a cseréről: csak számos bírálat után, külön elnöki felszólításra sikerült elhatároznia magát, az után, hogy 16 állam beperelte a USPS-t.

Az Oshkosh cég új generációs postai kiszállító járműve (Next Generation Delivery Vehicle, NGDV) Forrás: Oshkosh

Pedig az elektromos járművek számos előnnyel járnak: legalább felére csökkentik a járművek élettartama idején kibocsátott káros anyagokat, egész élettartamukat tekintve sok esetben olcsóbbak robbanómotoros társaiknál, és a karbantartásuk is könnyebb. Bár a hosszú utakat megtevő teherautók esetén a töltés okozhatna problémákat, a postai kézbesítés az elektromos járművek tökéletes alkalmazási lehetőségét kínálja, hiszen ezek a teherautók mindig ugyanabba a központi elosztóba térnek vissza, ahol egyszerűen feltölthetők.

A Futurism megjegyezte, hogy valószínűleg a postások is örülnek majd a döntésnek, mivel az új kézbesítő járműveket, például a katonai járműveiről ismert amerikai cég, az Oshkosh új generációs postai kiszállító járművét (Next Generation Delivery Vehicle, NGDV) már klímával és légzsákokkal is felszerelték, míg az eddig használt autókból ezek még többnyire hiányoztak.

