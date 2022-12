Az, hogy extrém hideg van Amerikában, nem jelenti azt, hogy ne lenne klímaváltozás

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Az Egyesült Államokban karácsony előtt nemcsak a közlekedés bénult le: több mint egymillió amerikai áram nélkül maradt az ünnepekre. Az Amerikai Országos Meteorológiai Szolgálat (NWS) adatai szerint több mint 200 millió lakost érintett a figyelmeztetés, amit az extrém időjárási viszonyok miatt adtak ki az államokban.

Helyenként akár -48 Celsius-fokra süllyedt a hőmérséklet, a bombaciklon okozta viharos időjárás pedig az infrastruktúrát is komolyan érintette. A Másfélfok friss cikke igyekszik feltárni, hogy mi állhat a különösen extrém időjárási körülmények kialakulásának hátterében. Az biztos, hogy a bombaciklon nem a globális felmelegedést cáfolja, de az összefüggés nem is olyan egyértelmű, mint a klímaváltozás és a nyári hőhullámok között.

A tanulmány összefoglalja, mik azok a természeti hatások, amelyek felelősek lehetnek a nagymértékű havazásért és lehűlésért. Ilyen például a nagyobb és egyre melegedő vízfelületek, és az északról feléjük áramló hideg levegő találkozása, ami havazást idéz elő a szárazföldeken.

Ugyanakkor más éghajlati mechanizmusokról nincs ilyen konszenzus, például az éghajlatváltozás sarki örvényekre és légáramokra gyakorolt hatását csak az elmúlt 10 évben kezdték behatóan vizsgálni. Ennek eredményeképp bizonyították, hogy a felmelegedés hatására a sarkvidék és a trópusi területek között csökken a légtömegek közti hőmérséklet- és nyomáskülönbség, ami miatt az ún. poláris futóáramlás gyengül és átrendeződnek a hideg és meleg légtömegek.

A Másfélfok tanulmánya leszögezi, hogy még ha nincs is egyetértés az időjárást befolyásoló hatásokkal kapcsolatban, az éghajlatváltozás egyéb hatásai nélkül is felbecsülhetetlen károkat okoznak a természeti katasztrófák. Ráadásul azt már sikerült bizonyítani, hogy számos szélsőséges jelenség az emberi tevékenység hatására erősödött vagy anélkül nem is alakulhatott volna ki. A szerzők ezért felhívják a figyelmet arra, hogy a felmelegedés mérséklésének egyértelmű céllá kell válnia globálisan.

A teljes cikk a Másfélfok oldalán olvasható.

