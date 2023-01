Irtózatosan nagyot bukott Elon Musk 2022-ben

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

2022 nem Elon Musk éve volt: míg az előző évben őrületes vagyont halmozott fel, a Twitter megvásárlása sem bizonyult olyan jó ötletnek, és könnyen lehet, hogy a milliárdos idén rekordméretű bukást könyvelhet el. Musk 2021 szeptembere óta vezette a Forbes gazdaglistáját, ekkor előzte meg Bernard Arnault, az LVMH francia luxusmárka-csoport vezetője.

A legnagyobb gondot a Twitter megvásárlása okozta: miután Musk átvette a cég irányítását, rögtön intézkedni kezdett, a munkavállalók nagy részét kirúgta, és a szólásszabadság helyreállítására hivatkozva számos eddig felfüggesztett felhasználó fiókját újraindította.

Másokat viszont betiltott: a magángépét nyomon követő fiókot üzemeltető felhasználót először le akarta fizetni, hogy ne közöljön többé adatokat a hollétéről, aztán direkt erre célzott szabályokat hozott, hogy felfüggeszthesse a fiókot. Nem sokkal később két újságíró fiókját is felfüggesztette, miközben a szólásszabadságra hivatkozva egy csomó neonáci tiltását is megszüntette, és a korábban szabályozott vírusszkeptikus tartalmak terjesztését is ismét lehetővé tette.

Nincs itt semmi látnivaló

A Twitter megvásárlása a Tesla befektetőit is megrettentette, az üzletembernek pedig valahonnan pótolnia kellett a 44 milliárd dolláros üzlet által okozott hiányt. Musk szerint nincs itt semmi látnivaló, minden tökéletesen működik, a hiba csak ott van, hogy nem ő irányítja az amerikai jegybankot.

Ami azt illeti, lehet, hogy a Twittert sem fogja már sokáig irányítani: miután egyre több kritika érte a sajátos vezetési stílusát, bejelentette, hogy lemond az igazgatóságról, ha elegen szavaznak erre. Elegen szavaztak, Musk azonban még nem mondott le.

December végén bejelentette, hogy még a megfelelő vezetőre vár, majd azt írta, hogy szívesen átadja a stafétát bárkinek, aki „elég bolond hozzá”, hogy elvállalja a feladatot. Ekkor jelentkezett be Tom Anderson egykori MySpace-vezér, aki megszavaztatta a platform közönségét arról, hogy vállalja-e a vezetést, a szavazók többsége szerint jó ötlet lenne, ha Anderson venné át a Twitter vezetését. Musk ezután a twitteres szavazások reformjáról kezdett el értekezni.

