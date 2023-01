Mostantól komposztálhatják a holttesteket New Yorkban

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

New York állam demokrata kormányzója, Kathy Hochul szombaton írta alá azt a törvényt, aminek értelmében mostantól komposztálhatják az elhunytak testét az államban. New York a hatodik amerikai állam, ahol ez a temetkezési módszer is választható lett, elsőként 2020-ban Washingtonban engedélyezték a módszert, amelyben az elhunytat egy acélkonténerben helyezik el, amit lucernával, faforgáccsal és szalmával töltenek fel. Ezt követően Colorado, Oregon, Vermont, Kalifornia, most pedig New York is csatlakozott a sorhoz.

A nagyjából egy hónapon át tartó folyamat végén a holttestből nagyjából két talicskányi termőföld lesz. A komposztálás hívei szerint a módszernek minimális a karbonlábnyoma, ráadásul a természetbe visszaforgatott föld jóval kevesebb helyet is foglal, mint a hagyományos urnás vagy koporsós temetkezés.

Fotó: Olson Kundig

Környezet és kegyelet

Egy washingtoni szolgáltató, a Return Home szerint a New York-i engedély „hatalmas előrelépést” jelent a zöld temetkezésben, de nem mindenki lelkesedik ennyire az újszerű, valójában Svédországban már 2005, Kanadában pedig 2014 óta létező módszerért. A legtöbb kifogás a biokomposzt további felhasználását éri: ezt semmivel nem szabályozzák, így az elhunyt hozzátartozói azt kezdenek a termőfölddel, amit csak akarnak, kiszórhatják az erdőbe, de virágot, vagy akár krumplit is ültethetnek bele.

Mások mellett a katolikus egyházi vezetők is felszólaltak a módszer ellen: az állam katolikus püspökei szerint a biokomposzttal háztartási hulladékként kezelik az elhunytak földi maradványait.

