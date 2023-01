Víztisztítót és lebomló zacskót készítenek az emberi hajból Belgiumban

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Egy kiló haj 7-8 liter olajat képes felszívni, amivel hatékonyabban működik, mint a direkt ebből a célból erre előállított polipropilén habszivacs – ennek pedig a tengerbe ömlő olaj eltávolításánál vagy a csatornák megtisztításánál lehet fontos szerepe. Megújuló erőforrásról van szó, a levágott haj a fodrászatokból mégis a szemétbe kerül – erre jött rá Patrick Janssen, a Dung Dung nevű belga nonprofit szervezet társalapítója, aki rögtön tett is a pazarlás ellen: a Dung Dung összegyűjti a fodrászatokból a hajat, és szűrőket készít belőlük.

A hajból helyben, Belgiumban állítanak elő szűrőszivacsot, így a gyártásnak nincs túl nagy környezeti lábnyoma. A cég a szűrők mellett biológiai úton lebomló zacskókat is készít a hajból. Az anyagból kinyerhető keratinből égési sérülésekre való kenőcsök készülnek, de a cég a haj további kreatív felhasználási területeit is kutatja.

Ezek közül a vízszűrés tekint vissza a legnagyobb múltra: a BP Deepwater Horizon nevű fúrótornyának meghibásodásakor rengeteg olaj került a tengerbe, ennek kiszűrésére a fodrászatok az egész világon gyűjtötték a hajat. Az eredeti ötletgazda Phillip McCrory, egy amerikai fodrász volt: ő figyelt fel először arra, hogy a hajjal töltött harisnya milyen hatékonyan képes felszívni az olajszennyezést. Mint kiderült, az olaj csak megtapad a hajon, így elméletben az így begyűjtött anyagot akár újra fel is lehetne használni, ennek a mikéntjét azonban még nem sikerült kidolgozni.

Fodrászatok és kisállatkozmetikák

A Matter of Trust nevű amerikai környezetvédelmi nonprofit cég számításai szerint egy fél kilós hajszivacs 5,6 liternyi olajat tud megkötni, így ők még hatékonyabbnak találják a módszert, mint a belga vállalat. Bár a Dung Dung többféle felhasználási módról ír, a hajat elsődlegesen a csatornák megtiszítására használják: az itt elhelyezett lapok még azelőtt megkötik a szennyvízben található olajat, hogy az elérhetne valamilyen természetes vízhez.

A kezdeményezéshez már körülbelül ezer belga fodrászat is csatlakozott, ezek a tagsági díjért cserébe annyi hajastasakot kapnak, amennyire csak szükségük van, és kitehetik az együttműködésről szóló matricát is az üzletükre. Az amerikai hajgyűjtő akcióhoz számos állatkozmetika is csatlakozott, de magánszemélyek is adományoznak hajat, ezeket aztán gondosan szétválogatják, ellenőrzik, hogy a haj szennyezett vagy tetves-e, ezután kerülhet a feldolgozóba. A Dung Dung havonta nagyjából 2 tonnányi hajat gyűjt össze.

