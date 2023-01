Elon Musk 1,5 milliárd felhasználói fiók elárverezésével akarja megmenteni a Twittert

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Ravasz tervet eszelt ki Elon Musk a Twitter bevételeinek növelésére: áruba akarja bocsátani a felhasználóneveket. Musk már korábban bejelentette, hogy 1,5 milliárd inaktív, évek óta tétlen felhasználó fiókját fogják törölni a felületről, most az is kiderült, hogy ezek közül némelyiket akár meg is lehet majd venni.

A Twitter felhasználói szabályzata eddig tiltotta az azonosítók adásvételét, ennek ellenére a feketepiacon nem számított ritkának, hogy valaki pénzért vásárolt magának felhasználónevet – általában akkor, ha valaki élelmes módon már korábban lefoglalta az adott nevet. 2020-ban egy hacker épp ezzel próbálozott, amikor több ismert ember twitterét is túszul ejtette, és csak pénzért lett volna hajlandó visszaadni ezeket a tulajdonosuknak. Érdekes, hogy a túszul ejtett fiókok között Elon Muské is szerepelt.

Musknak még csak hackernek sem kell lennie ahhoz, hogy azt csináljon a Twitteren, amit akar, épp elég volt 44 milliárd dollárért megvennie a felületet. Könnyen lehet, hogy ezt már megbánta: mióta átvette a vezetést, a reklámbefektetők pánikszerűen menekülnek az oldalról. A csökkenő reklámbevételek hátterében valamiféle aktivistákat sejtett, akik nyomást gyakorolnak a hirdetőkre, és elijesztik őket a Twitterről.

Egy újabb furcsa húzás

Nem ez az új tulajdonos első furcsa húzása a Twitteren: miután megvette a céget, a dolgozók nagy részét kirúgta, majd bejelentette, hogy a szólásszabadság nevében az addig bevett szabályozástól eltérően engedélyezi a politikai reklámok közzétételét a felületen. Ezután bezáratta azt a Twitter-fiókot, amely többek között az ő magángépének az útvonalát követte (erről korábban azt mondta, hogy nem fogja bántani, mert fontosabb neki a szólásszabadság, mint amennyi kényelmetlenséget okoz neki a felhasználó), később pedig az ezután felfüggesztette azoknak az újságíróknak a fiókjait, akik ezt szóvá tették.

Később azért visszaengedte őket a felületre, mindeközben pedig több olyan felhasználót is visszaengedett a Twitterre, akiket korábban gyűlöletbeszéd vagy álhírterjesztés miatt elnémítottak rajta.

Mindezek után Musk bejelentette, hogy ha megszavazzák, lemond. Megszavazták, még nem mondott le, pedig Tom Anderson, a MySpace egykori tulajdonosa is bejelentkezett a feladatra.

Az nem egészen világos, hogy Musk mit vár a mostani lépéstől: az inaktiváltatott felhasználói neveknek valószínűleg csak a töredékéért hajlandó bárki is pénzt áldozni, a felhasználók viszont amiatt aggódnak, hogy így több olyan fiókot is törölnek majd, amelyeken értékes tartalmak találhatóak vagy kegyeleti szempontból jelentősek, mert a gazdájuk már elhunyt.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: