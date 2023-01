Strucctojást sütögethettek azon a kőkorszaki táborhelyen, amire most bukkantak rá Izraelben

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Régészek egy olyan táborhelyre bukkantak a dél-izraeli Be'er Milka közelében, ahol a kőkorszak sivatagi nomádjai mezőgazdasági munkálatokba kezdtek, és a leletek alapján sajátos étrendet is követtek.

A 4000-7500 évvel ezelőtt használatba vett földterületen talált táborhely 20 négyzetmétert fed le, és itt az ásatások során égetett köveket, kovakövet, kőszerszámokat és kerámiatöredékeket is találtak. Plusz egy rakás strucctojást.

Forrás: IAA

Lauren Davis, az Izraeli Régiségügyi Hatóság (IAA) munkatársa szerint az ilyen táborhelyeket hamar elborították a dűnék, majd a homok mozgása miatt több száz vagy akár ezer év alatt újra és újra a felszínre kerülhettek.

Bár a szabadban élő struccok az 1800-as évekre kihaltak a régióban, az őskorban rengeteg strucc élt vadon. A most talált tojásaik némelyikén díszítések és metszés nyomai is láthatók, ami arra utal, hogy azokat nemcsak elfogyasztották, de díszítő funkciójuk is volt.

Forrás: IAA

„A régészeti lelőhelyeken strucctojásokat általában temetkezési kontextusban, valamint luxuscikkekként és víztároló edényként találunk. De természetesen táplálékforrásnak is kiválóak voltak, hiszen egy strucctojás tápértéke körülbelül 25 átlagos tyúktojásénak felel meg” – mondta Amir Gorzalczany, az IAA egy másik munkatársa.

Az, hogy a tojások ilyen jó állapotban fennmaradtak, a dűnék takarása mellett a térség viszonylag száraz éghajlatának köszönhető.

