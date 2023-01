Egy agyi hálózat lehet a kapocs a különböző mentális betegségek között

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Az IFL Science számolt be róla, hogy egy friss kutatásban feltártak egy olyan, eddig ismeretlen agyi hálózatot, ami egyszerre több mentális betegség megjelenésével is kapcsolatban állhat. A felfedezés egyben magyarázhatja azt is, miért jellemző, hogy egy-egy pszichiátriai zavarral diagnosztizált páciens más mentális betegségek diagnosztikus kritériumainak is megfelelően viselkedik.

A Nature Human Behaviour folyóiratban megjelentetett tanulmány összesen 193 korábbi publikáció adataiból táplálkozik, ez 15 ezer személy vizsgálatát jelenti. Természetesen a mintákban egészséges kontrollcsoportok is találhatók, de hat különböző pszichiátriai zavarral diagnosztizált pácienscsoport is elválasztható. A vizsgált zavarok a bipoláris hangulatzavar, a skizofrénia, a depresszió, a függőségek, a kényszerbetegség és a szorongás.

Míg a tanulmányok kétharmada nem, addig a maradék egyharmad szignifikáns eltérést mutatott két agyi terület méretében a kontrollok szürkeállományához képest. Az insula és az elülső cinguláris kéreg már korábbi kutatási eredmények alapján is összefüggésbe hozhatók a mentális betegségekkel, azonban a méretcsökkenés mértéke nem egyenletes a különböző zavarokban, ráadásul egyéb neurodegeneratív betegségek is befolyásolhatják azt.

Az elülső cinguláris kéreg az agyban Fotó: Wikipedia

A korábbi adatok ismeretében a kutatók agyi hálózatokról készítettek modelleket, azt vizsgálták, ebben van-e eltérés az egyes betegségcsoportok esetén a kontrollcsoporthoz képest. Sikerült feltárniuk egy olyan hálózatot, ami a betegek 85 százalékában csökkent működést mutatott az egészségesek agyához viszonyítva. Ez a működésbeli eltérés viszont nem állt kapcsolatban más neurodegeneratív kórképpel.

A vizsgálat eredményei közül mégis az a legmeglepőbb, hogy a kutatás nem igazolta, hogy az insula és az elülső cinguláris kéreg sorvadása arányos lenne a mentális betegségek megjelenésével. A szerzők úgy vélik, hogy ennek oka talán egyáltalán nem kapcsolódik a betegségekhez vagy valamilyen következménye azoknak. Viszont lehetséges, hogy a kialakulásukkal nem hozható egyáltalán kapcsolatba.

A kutatás eredményei az agyi stimulációval végzett terápiák fejlesztésében kamatoztathatók később Joseph J. Taylor, a Brigham and Women's Hospital's Center For Brain Circuit Therapeutics munkatársa szerint. Ő úgy véli, hogy így újabb, átfogó kezeléseket kínálhatnak majd a pácienseknek a jövőben.

