Ki lehet ez a vaskori szarvas alak? A régészek a nagyközönség segítségét kérik

A közép-angliai Nesscliffe Hillnél lévő egykori erőd területén már az ötvenes évek óta folynak feltárások, ekkor a terület egy részét kiásták, majd újra visszatemették. 2019-ben aztán újra megkezdődött a munka, 2022-ben pedig ott, ahol már korábban visszatemették a vaskori erőd romjait, egy érdekes leletre bukkantak: egy szarvas alakot ábrázoló faragványra.

A területen kelta törzsek éltek, majd rómaiak telepedtek le itt, a korábbi feltárások során rengeteg római kori cserépedény maradványai kerültek elő. Az edények között akadtak olyanok is, amilyeneket a római katonák használtak, ezek a második századból származtak. A rejtélyes, vörös homokkőből készült faragvány ennél régebbi, a régészek szerint az időszámításunk előtti ötödik századból származhat.

Elrontott feltárás

A faragvány az egykori erőd bejáratánál került elő, és meglehetősen rossz állapotban van: a legkorábbi feltárások után az ötvenes években nem megfelelő körültekintéssel temették vissza a romokat, a savas talaj pedig sok leletet megrongált, illetve a régészek attól tartanak, hogy számos tárgy meg is semmisülhetett. Az sem lehetetlen, hogy a kő az ötvenes években került a helyszínre, ezért a régészek megpróbálják felkutatni azokat, akik esetleg részt vettek az ásatáson. Szerencse, hogy a munkálatokhoz a shrewsbury-i fiúiskola diákjait is kivezényelték segíteni, így lehetséges, hogy valamelyikük (vagy valamelyik leszármazottjuk) emlékezhet a kőre.

A szarvas alak közelről Fotó: Shropshire Council

A faragvány központi eleme egy kúp alakú mélyedés, ami a szarvas figura feje lehet – már ha tényleg egy szarvas figurát ábrázol a kő. Az alak fején két nagyobb és talán két kisebb szarv látható, a kezében pedig tart valamit – esetleg fegyvert. Több hasonló mélyedésekkel ellátott kő is előkerült az erőd területéről, ezekről egyesek azt feltételezik, hogy az itt élő kelták áldozati szertartásaihoz használhatták őket.

A szarvas népek

A megbolygatott helyszín miatt a lelet kormeghatározása is elég nehéz. Paul Reilly, a Southamptoni Egyetem régésze szerint a figura két különböző technikával készült, egyes részeit vésték, másokat pedig kicsiszolták. Reilly szerint kevés hasonló vaskori leletről lehet tudni, de a késő bronzkorból kerültek elő hasonló, szarvas sisakot ábrázoló faragványok.

További képek a rejtélyes alakról Fotó: Shropshire Council

A lelet rituális jelentőségére utalhat az is, hogy Gary Lock, a 2022-es feltárás vezetője szerint az erőd nem katonai, hanem vallási célokat szolgálhatott. A szarvas figurára magyarázatot nyújthat az is, hogy a területen a Cornovii kelta törzs tagjai éltek. Róluk viszonylag keveset lehet tudni, úgy tűnik, hogy nem rendelkeztek saját pénzzel és nem nagyon használtak cserépedényeket, a faeszközök pedig azóta már régen elrohadtak, a nevük mindenesetre árulkodó: a törzs tagjait „szarvas emberekként” ismerték. Az is elképzelhető, hogy a figura egy római katonák által tisztelt szarvas istennő kultuszához tartozik.

A régészek azt kérik, hogy bárki, aki információval rendelkezik a rejtélyes faragványról, ismer hasonlót, vagy tud valamit a térségben történt régebbi ásatásokról, vegye fel velük a kapcsolatot.

