Kína is teletömi az égboltot olcsó internetet ígérő műholdakkal

A Kínai Űrtudományi és Űripari Vállalat (CASIC) bejelentette, hogy szeptemberben tervezi elindítani annak az alacsony Föld körüli pályára állított műholdkonstellációnak az első egységeit, ami olcsó és szupergyors internethozzáférést biztosítana világszerte.

Az ötlet ismerős lehet: Elon Musk űrcége, a SpaceX 2018-ban lőtte fel az első Starlink-műholdakat, és azóta már több mint 3500 kering belőlük a Föld körül, de még több tízezer műhold vár arra, hogy csatlakozzon a Starlink-konstellációhoz. A Starlink internetszolgáltatása azóta már Magyarországon is igénybe vehető, de az Egyesült Államokban a legsikeresebb, ahol már több tízezer felhasználója van.

Az alacsony pályán (tehát 1000 kilométeres magasság alatt) keringő műholdak értelemszerűen hatékonyabb adatátvitelt biztosítanak, mint magasabb pályán lévő társaik, és mivel az üzemeltetésük is olcsóbb, a szolgáltatás díját is lehet csökkenteni. A koncepció nagy hátránya – az űrszemét kérdésén túl – az, amiért a csillagászok évek óta harcolnak a SpaceX-szel: az ezerszámra felbocsátott műholdak tovább szennyezik fényükkel az egyébként is egyre nehezebben fürkészhető égboltot.

A CASIC az alacsony pályán belül is nagyon alacsonyan, 150-300 kilométeres magasságban tervezi működtetni a műholdakat – összehasonlításképp a legtöbb utasszállító repülőgép 8-10, de legfeljebb 14 kilométeres magasságban repül.

Kína valószínűleg az USA-val vívott kereskedelmi háború miatt döntött a saját műholdkonstelláció létesítése mellett, ugyanis az amerikai technológiai eszközök és alkatrészek exportjának korlátozásával jelentős mennyiségű fejlett chiptől esett el az ország, így Hszi Csin-ping elnök a technológiai önellátás felé kormányozza Kínát.

Egyelőre nem tudni, hogy hány műholdat terveznek fellőni, de a Reuters megjegyzi, hogy az állami tulajdonú China Satellite Network Group 2020-ban azt állította, hogy 13 ezer alacsony pályára állítható műholdat készül gyártani. Igaz, a gyártás a hírek szerint lassan halad: elemzők szerint Kínának jelenleg néhány száz ilyen műholdja lehet, és öt éven belül is csak 4000 körülire nőhet a számuk.

